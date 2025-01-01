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МРОТ с первого января вырос на 16,6% - РИА Новости, 01.01.2025
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00:09 01.01.2025 (обновлено: 02:02 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/mrot-1992198080.html
МРОТ с первого января вырос на 16,6%
МРОТ с первого января вырос на 16,6% - РИА Новости, 01.01.2025
МРОТ с первого января вырос на 16,6%
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января увеличится на 16,6% - до 22440 рублей, свидетельствует соответствующий федеральный закон. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T00:09:00+03:00
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россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января увеличится на 16,6% - до 22440 рублей, свидетельствует соответствующий федеральный закон. МРОТ 2024 года составлял 19242 рубля, его рост составил 18,5% по сравнению с показателем 2023 года. "Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2025 года в сумме 22440 рублей в месяц", - говорится в документе. Увеличение МРОТ затронет 4,2 миллиона человек в России. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее заявлял, что к 2030 году этот показатель должен достигнуть 35 тысяч рублей.
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россия, михаил мишустин
Россия, Михаил Мишустин
МРОТ с первого января вырос на 16,6%

Минимальный размер оплаты труда с 1 января вырос до 22440 рублей

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Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января увеличится на 16,6% - до 22440 рублей, свидетельствует соответствующий федеральный закон.
МРОТ 2024 года составлял 19242 рубля, его рост составил 18,5% по сравнению с показателем 2023 года.
"Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2025 года в сумме 22440 рублей в месяц", - говорится в документе.
Увеличение МРОТ затронет 4,2 миллиона человек в России.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее заявлял, что к 2030 году этот показатель должен достигнуть 35 тысяч рублей.
МРОТ - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
МРОТ в 2025 году: на сколько вырос, как рассчитывается и на что влияет
25 декабря 2024, 15:51
 
РоссияМихаил Мишустин
 
 
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