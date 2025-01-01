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Горслужбы Москвы мониторят состояние дорог на фоне непогоды вечером в среду
Горслужбы Москвы мониторят состояние дорог на фоне непогоды вечером в среду - РИА Новости, 13.01.2025
Горслужбы Москвы мониторят состояние дорог на фоне непогоды вечером в среду
Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети на фоне снега и гололедицы вечером в среду, непогода сохранится и в ночь на четверг, РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-01T19:26:00+03:00
2025-01-01T19:26:00+03:00
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети на фоне снега и гололедицы вечером в среду, непогода сохранится и в ночь на четверг, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, после 21.00 и до 10.00 2 января в столице ожидаются снег, мокрый снег, дождь, усиление ветра до 17 метров в секунду. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что горожанам следует быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям нужно строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети на фоне снега и гололедицы вечером в среду, непогода сохранится и в ночь на четверг, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, после 21.00 и до 10.00 2 января в столице ожидаются снег, мокрый снег, дождь, усиление ветра до 17 метров в секунду. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что горожанам следует быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям нужно строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.