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Горслужбы Москвы мониторят состояние дорог на фоне непогоды вечером в среду

Горслужбы Москвы мониторят состояние дорог на фоне непогоды вечером в среду - РИА Новости, 13.01.2025

Горслужбы Москвы мониторят состояние дорог на фоне непогоды вечером в среду

Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети на фоне снега и гололедицы вечером в среду, непогода сохранится и в ночь на четверг, РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-01T19:26:00+03:00

2025-01-01T19:26:00+03:00

2025-01-13T15:41:00+03:00

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети на фоне снега и гололедицы вечером в среду, непогода сохранится и в ночь на четверг, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, после 21.00 и до 10.00 2 января в столице ожидаются снег, мокрый снег, дождь, усиление ветра до 17 метров в секунду. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что горожанам следует быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям нужно строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

https://realty.ria.ru/20241230/kgkh-1992078425.html

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