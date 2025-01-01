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Крупные банки обязали вносить реквизиты мошенников в свои системы за час - РИА Новости, 01.01.2025
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02:43 01.01.2025
https://ria.ru/20250101/moshenniki-1992203149.html
Крупные банки обязали вносить реквизиты мошенников в свои системы за час
Крупные банки обязали вносить реквизиты мошенников в свои системы за час - РИА Новости, 01.01.2025
Крупные банки обязали вносить реквизиты мошенников в свои системы за час
Крупные банки в России теперь должны вносить реквизиты мошенников из базы данных Банка России в свои системы противодействия подозрительным операциям в два раза РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T02:43:00+03:00
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МОСКВА, 1 янв- РИА Новости. Крупные банки в России теперь должны вносить реквизиты мошенников из базы данных Банка России в свои системы противодействия подозрительным операциям в два раза быстрее - в течение часа, это позволит уменьшить количество переводов на счета злоумышленников. Соответствующие нормы указания ЦБ вступили в силу с 1 января. Указание регулятора, которое ввело такую обязанность системно значимых банков, а также кредитных организаций, числящихся в реестре значимых на рынке платежных услуг, было принято 19 августа. Сначала документ предписывал таким банкам с 22 октября вносить реквизиты мошенников в свои системы за 2 часа. Теперь же с 1 января время на внесение таких сведений для этих банков сокращается. Остальные организации продолжат вносить такие реквизиты в свои системы в течение трех часов. ЦБ РФ уверен, что такая мера позволит уменьшить количество новых переводов на счета мошенников. Кроме того, с 1 января банки, которые подключены к платформе цифрового рубля, должны информировать ЦБ РФ о случаях и попытках мошеннических переводов цифровых рублей в течение трех часов.
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экономика, технологии, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Технологии, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Крупные банки обязали вносить реквизиты мошенников в свои системы за час

ЦБ обязал банки вносить реквизиты мошенников в свои системы в два раза быстрее

© iStock.com / KerkezСотрудник банка пожимает руку клиентке
Сотрудник банка пожимает руку клиентке - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© iStock.com / Kerkez
Сотрудник банка пожимает руку клиентке. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв- РИА Новости. Крупные банки в России теперь должны вносить реквизиты мошенников из базы данных Банка России в свои системы противодействия подозрительным операциям в два раза быстрее - в течение часа, это позволит уменьшить количество переводов на счета злоумышленников. Соответствующие нормы указания ЦБ вступили в силу с 1 января.
Указание регулятора, которое ввело такую обязанность системно значимых банков, а также кредитных организаций, числящихся в реестре значимых на рынке платежных услуг, было принято 19 августа. Сначала документ предписывал таким банкам с 22 октября вносить реквизиты мошенников в свои системы за 2 часа. Теперь же с 1 января время на внесение таких сведений для этих банков сокращается. Остальные организации продолжат вносить такие реквизиты в свои системы в течение трех часов.
ЦБ РФ уверен, что такая мера позволит уменьшить количество новых переводов на счета мошенников.
Кроме того, с 1 января банки, которые подключены к платформе цифрового рубля, должны информировать ЦБ РФ о случаях и попытках мошеннических переводов цифровых рублей в течение трех часов.
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ЭкономикаТехнологииРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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