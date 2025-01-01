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Молдавия намерена закупать электроэнергию у украинского "Энергоатома" - РИА Новости, 01.01.2025
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17:15 01.01.2025 (обновлено: 17:16 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/moldaviya-1992250168.html
Молдавия намерена закупать электроэнергию у украинского "Энергоатома"
Молдавия намерена закупать электроэнергию у украинского "Энергоатома" - РИА Новости, 01.01.2025
Молдавия намерена закупать электроэнергию у украинского "Энергоатома"
Молдавская компания Energocom заявила, что намерена для ночных часов закупать электроэнергию у украинского "Энергоатома". РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T17:15:00+03:00
2025-01-01T17:16:00+03:00
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КИШИНЕВ, 1 янв - РИА Новости. Молдавская компания Energocom заявила, что намерена для ночных часов закупать электроэнергию у украинского "Энергоатома". С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку на сегодняшний день 65-70% срока покрывается за счет Молдавской ГРЭС, расположенной на территории Приднестровья. Закупка электроэнергии у других поставщиков неизбежно приведет к росту тарифов. Ранее в среду компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии. "Помимо контрактов, анонсированных 31 декабря, мы будем закупать электроэнергию в Украине у "Энергоатома" - для ночных часов, когда у наших коллег есть излишки энергии, и они могут ее экспортировать", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании. Российская компания "Газпром" сообщила, что с 8.00 мск 1 января прекратила поставки газа через Украину. Как уточнялось, "Газпром" лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину с истечением срока соглашения с НАК "Нафтогаз Украины". В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита долгов "Молдовагаза" в 2022 году. Согласно контракту между "Молдовагазом" и "Газпромом", объем поставок был ограничен до 5,7 миллиона кубометров газа, который направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. При этом Молдавия использует газ из резервов или покупает его через компанию Energocom на спотовом рынке. В сентябре 2023 года тогдашний министр энергетики Молдавии Виктор Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его словам, не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом". Кроме того, по словам министра, ещё 400 миллионов долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. На основании этих данных правительство Молдавии предложило выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. "Газпром" же заявил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.
https://ria.ru/20241230/moldaviya-1992106789.html
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молдавия, украина, днестр, дорин речан, газпром, молдовагаз, энергоатом, в мире
Молдавия, Украина, Днестр, Дорин Речан, Газпром, Молдовагаз, Энергоатом, В мире
Молдавия намерена закупать электроэнергию у украинского "Энергоатома"

Молдавская Energocom намерена закупать электроэнергию для ночных часов у Украины

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкЛЭП
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости / Павел Львов
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КИШИНЕВ, 1 янв - РИА Новости. Молдавская компания Energocom заявила, что намерена для ночных часов закупать электроэнергию у украинского "Энергоатома".
С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку на сегодняшний день 65-70% срока покрывается за счет Молдавской ГРЭС, расположенной на территории Приднестровья. Закупка электроэнергии у других поставщиков неизбежно приведет к росту тарифов. Ранее в среду компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии.
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"Помимо контрактов, анонсированных 31 декабря, мы будем закупать электроэнергию в Украине у "Энергоатома" - для ночных часов, когда у наших коллег есть излишки энергии, и они могут ее экспортировать", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
Российская компания "Газпром" сообщила, что с 8.00 мск 1 января прекратила поставки газа через Украину. Как уточнялось, "Газпром" лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину с истечением срока соглашения с НАК "Нафтогаз Украины".
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В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита долгов "Молдовагаза" в 2022 году. Согласно контракту между "Молдовагазом" и "Газпромом", объем поставок был ограничен до 5,7 миллиона кубометров газа, который направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. При этом Молдавия использует газ из резервов или покупает его через компанию Energocom на спотовом рынке.
В сентябре 2023 года тогдашний министр энергетики Молдавии Виктор Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его словам, не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом". Кроме того, по словам министра, ещё 400 миллионов долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. На основании этих данных правительство Молдавии предложило выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. "Газпром" же заявил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.
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