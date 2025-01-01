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Мишустин поздравил россиян с Новым годом - РИА Новости, 01.01.2025
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01:35 01.01.2025
https://ria.ru/20250101/mishustin-1992201724.html
Мишустин поздравил россиян с Новым годом
Мишустин поздравил россиян с Новым годом - РИА Новости, 01.01.2025
Мишустин поздравил россиян с Новым годом
Глава правительства РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Новым годом и подчеркнул, что сплочение общества позволяет России справляться с любыми вызовами:... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T01:35:00+03:00
2025-01-01T01:35:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Новым годом и подчеркнул, что сплочение общества позволяет России справляться с любыми вызовами: "вместе мы делаем нашу страну сильнее". Обращение премьера опубликовано на сайте правительства. Он поздравил россиян с Новым годом и наступающим Рождеством. "Уходящий год ещё раз доказал, что сплочение общества и взаимная поддержка позволяют справляться с любыми вызовами, решать важнейшие государственные задачи, реализовывать масштабные проекты. Вместе мы делаем нашу страну сильнее", - заявил Мишустин. Он отметил, что жители страны ждут Новый год и Рождество с особым волнением, подводят итоги, с надеждой думают о будущем, загадывают заветные желания. "Пусть наступающий 2025 год поможет достичь всех поставленных целей и исполнит ваши мечты, откроет новые возможности. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и теплоты семейного очага", - добавил премьер.
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общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин поздравил россиян с Новым годом

Мишустин: сплочение общества позволяет делать Россию сильнее

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Новым годом и подчеркнул, что сплочение общества позволяет России справляться с любыми вызовами: "вместе мы делаем нашу страну сильнее".
Обращение премьера опубликовано на сайте правительства. Он поздравил россиян с Новым годом и наступающим Рождеством.
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"Уходящий год ещё раз доказал, что сплочение общества и взаимная поддержка позволяют справляться с любыми вызовами, решать важнейшие государственные задачи, реализовывать масштабные проекты. Вместе мы делаем нашу страну сильнее", - заявил Мишустин.
Он отметил, что жители страны ждут Новый год и Рождество с особым волнением, подводят итоги, с надеждой думают о будущем, загадывают заветные желания.
"Пусть наступающий 2025 год поможет достичь всех поставленных целей и исполнит ваши мечты, откроет новые возможности. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и теплоты семейного очага", - добавил премьер.
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ОбществоРоссияМихаил Мишустин
 
 
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