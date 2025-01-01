https://ria.ru/20250101/mishustin-1992201724.html

Мишустин поздравил россиян с Новым годом

Мишустин поздравил россиян с Новым годом - РИА Новости, 01.01.2025

Мишустин поздравил россиян с Новым годом

Глава правительства РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Новым годом и подчеркнул, что сплочение общества позволяет России справляться с любыми вызовами:... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T01:35:00+03:00

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2025-01-01T01:35:00+03:00

общество

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Новым годом и подчеркнул, что сплочение общества позволяет России справляться с любыми вызовами: "вместе мы делаем нашу страну сильнее". Обращение премьера опубликовано на сайте правительства. Он поздравил россиян с Новым годом и наступающим Рождеством. "Уходящий год ещё раз доказал, что сплочение общества и взаимная поддержка позволяют справляться с любыми вызовами, решать важнейшие государственные задачи, реализовывать масштабные проекты. Вместе мы делаем нашу страну сильнее", - заявил Мишустин. Он отметил, что жители страны ждут Новый год и Рождество с особым волнением, подводят итоги, с надеждой думают о будущем, загадывают заветные желания. "Пусть наступающий 2025 год поможет достичь всех поставленных целей и исполнит ваши мечты, откроет новые возможности. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и теплоты семейного очага", - добавил премьер.

https://ria.ru/20241228/zhelaniya-1991826683.html

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общество, россия, михаил мишустин