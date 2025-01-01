https://ria.ru/20250101/minimum-1992198546.html
Прожиточный минимум трудоспособного населения увеличился до 19329 рублей
Прожиточный минимум трудоспособного населения увеличился до 19329 рублей - РИА Новости, 01.01.2025
Прожиточный минимум трудоспособного населения увеличился до 19329 рублей
Размер прожиточного минимума трудоспособного населения России будет увеличен до 19329 рублей с 1 января 2025 года, свидетельствует соответствующее постановление РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T00:10:00+03:00
2025-01-01T00:10:00+03:00
2025-01-01T00:19:00+03:00
общество
россия
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Размер прожиточного минимума трудоспособного населения России будет увеличен до 19329 рублей с 1 января 2025 года, свидетельствует соответствующее постановление правительства. Размер прожиточного минимума в 2024 году составлял 16844 рублей. "Установить с 1 января 2025 года величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения 17733 рубля, для трудоспособного населения - 19329 рублей", - говорится в документе. При этом прожиточный минимум пенсионеров составит 15250 рублей, а детей - 17201 рубль.
https://ria.ru/20250101/mrot-1992198080.html
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общество, россия
Прожиточный минимум трудоспособного населения увеличился до 19329 рублей
Прожиточный минимум трудоспособного населения в России вырос до 19329 рублей
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Размер прожиточного минимума трудоспособного населения России будет увеличен до 19329 рублей с 1 января 2025 года, свидетельствует соответствующее постановление правительства.
Размер прожиточного минимума в 2024 году составлял 16844 рублей.
"Установить с 1 января 2025 года величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения 17733 рубля, для трудоспособного населения - 19329 рублей", - говорится в документе.
При этом прожиточный минимум пенсионеров составит 15250 рублей, а детей - 17201 рубль.