https://ria.ru/20250101/minimum-1992198546.html

Прожиточный минимум трудоспособного населения увеличился до 19329 рублей

Прожиточный минимум трудоспособного населения увеличился до 19329 рублей - РИА Новости, 01.01.2025

Прожиточный минимум трудоспособного населения увеличился до 19329 рублей

Размер прожиточного минимума трудоспособного населения России будет увеличен до 19329 рублей с 1 января 2025 года, свидетельствует соответствующее постановление РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T00:10:00+03:00

2025-01-01T00:10:00+03:00

2025-01-01T00:19:00+03:00

общество

россия

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Размер прожиточного минимума трудоспособного населения России будет увеличен до 19329 рублей с 1 января 2025 года, свидетельствует соответствующее постановление правительства. Размер прожиточного минимума в 2024 году составлял 16844 рублей. "Установить с 1 января 2025 года величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения 17733 рубля, для трудоспособного населения - 19329 рублей", - говорится в документе. При этом прожиточный минимум пенсионеров составит 15250 рублей, а детей - 17201 рубль.

https://ria.ru/20250101/mrot-1992198080.html

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2025

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общество, россия