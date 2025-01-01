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Путин поручил ежегодно проводить за границей мероприятия по русскому языку - РИА Новости, 01.01.2025
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16:40 01.01.2025 (обновлено: 16:57 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/meropriyatiya-1992246228.html
Путин поручил ежегодно проводить за границей мероприятия по русскому языку
Путин поручил ежегодно проводить за границей мероприятия по русскому языку - РИА Новости, 01.01.2025
Путин поручил ежегодно проводить за границей мероприятия по русскому языку
Президент России Владимир Путин поручил МИД РФ обеспечить ежегодное проведение на базе российских загранучреждений мероприятий, посвящённых русскому языку... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T16:40:00+03:00
2025-01-01T16:57:00+03:00
россия
владимир путин
сергей лавров
общество
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил МИД РФ обеспечить ежегодное проведение на базе российских загранучреждений мероприятий, посвящённых русскому языку. Перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России опубликован на сайте Кремля. "МИДу России обеспечить организацию и проведение ежегодно на базе российских загранучреждений и их специализированных структурных образовательных подразделений мероприятий, посвящённых Дню славянской письменности и культуры и Дню русского языка", - говорится в перечне поручений. Доклад необходимо представить до 1 июля 2025 года и далее – один раз в год. Ответственным назначен министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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россия, владимир путин, сергей лавров, общество
Россия, Владимир Путин, Сергей Лавров, Общество
Путин поручил ежегодно проводить за границей мероприятия по русскому языку

Путин поручил МИД ежегодно проводить за границей мероприятия по русскому языку

© РИА Новости / Кристина КормилицынаПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил МИД РФ обеспечить ежегодное проведение на базе российских загранучреждений мероприятий, посвящённых русскому языку. Перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России опубликован на сайте Кремля.
"МИДу России обеспечить организацию и проведение ежегодно на базе российских загранучреждений и их специализированных структурных образовательных подразделений мероприятий, посвящённых Дню славянской письменности и культуры и Дню русского языка", - говорится в перечне поручений.
Доклад необходимо представить до 1 июля 2025 года и далее – один раз в год. Ответственным назначен министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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