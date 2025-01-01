https://ria.ru/20250101/meropriyatiya-1992246228.html

Путин поручил ежегодно проводить за границей мероприятия по русскому языку

Путин поручил ежегодно проводить за границей мероприятия по русскому языку - РИА Новости, 01.01.2025

Путин поручил ежегодно проводить за границей мероприятия по русскому языку

Президент России Владимир Путин поручил МИД РФ обеспечить ежегодное проведение на базе российских загранучреждений мероприятий, посвящённых русскому языку... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T16:40:00+03:00

2025-01-01T16:40:00+03:00

2025-01-01T16:57:00+03:00

россия

владимир путин

сергей лавров

общество

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил МИД РФ обеспечить ежегодное проведение на базе российских загранучреждений мероприятий, посвящённых русскому языку. Перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России опубликован на сайте Кремля. "МИДу России обеспечить организацию и проведение ежегодно на базе российских загранучреждений и их специализированных структурных образовательных подразделений мероприятий, посвящённых Дню славянской письменности и культуры и Дню русского языка", - говорится в перечне поручений. Доклад необходимо представить до 1 июля 2025 года и далее – один раз в год. Ответственным назначен министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

https://ria.ru/20250101/russkiy-1992244467.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, сергей лавров, общество