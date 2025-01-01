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Более 40 россиян стали миллионерами после розыгрыша новогодней лотереи - РИА Новости, 01.01.2025
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16:22 01.01.2025 (обновлено: 17:09 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/mechtallion-1992243392.html
Более 40 россиян стали миллионерами после розыгрыша новогодней лотереи
Более 40 россиян стали миллионерами после розыгрыша новогодней лотереи - РИА Новости, 01.01.2025
Более 40 россиян стали миллионерами после розыгрыша новогодней лотереи
Более 40 россиян стали миллионерами после розыгрыша новогодней лотереи "Мечталлион", сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда "Национальная лотерея" —... РИА Новости, 01.01.2025
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россия
ханты-мансийск
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Более 40 россиян стали миллионерами после розыгрыша новогодней лотереи "Мечталлион", сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда "Национальная лотерея" — оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином. &quot;После завершения новогоднего тиража № 119 лотереи &quot;Мечталлион&quot; в России сегодня появилось 42 новых миллионера, включая счастливчика из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, который выиграл суперприз — 147 042 097 рублей&quot;, — отметили там.Уточняется, что общий объем выигрышей всех участников превысил миллиард рублей. В пресс-службе отметили, что этот новогодний розыгрыш стал самым крупным в истории лотереи. При этом, по словам организаторов, "в среднем каждый второй билет был выигрышным".
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россия, ханты-мансийск
Россия, Ханты-Мансийск
Более 40 россиян стали миллионерами после розыгрыша новогодней лотереи

После розыгрыша "Мечталлиона" в России появились 42 миллионера и мультимиллионер

© Фото : Национальные лотереиНовогодний тираж Мечталлион 2025
Новогодний тираж Мечталлион 2025 - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© Фото : Национальные лотереи
Новогодний тираж Мечталлион 2025
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Более 40 россиян стали миллионерами после розыгрыша новогодней лотереи "Мечталлион", сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда "Национальная лотерея" — оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином.
«

"После завершения новогоднего тиража № 119 лотереи "Мечталлион" в России сегодня появилось 42 новых миллионера, включая счастливчика из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, который выиграл суперприз — 147 042 097 рублей", — отметили там.

Уточняется, что общий объем выигрышей всех участников превысил миллиард рублей. В пресс-службе отметили, что этот новогодний розыгрыш стал самым крупным в истории лотереи. При этом, по словам организаторов, "в среднем каждый второй билет был выигрышным".
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