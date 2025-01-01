https://ria.ru/20250101/mechtallion-1992243392.html
Более 40 россиян стали миллионерами после розыгрыша новогодней лотереи
Более 40 россиян стали миллионерами после розыгрыша новогодней лотереи - РИА Новости, 01.01.2025
Более 40 россиян стали миллионерами после розыгрыша новогодней лотереи
Более 40 россиян стали миллионерами после розыгрыша новогодней лотереи "Мечталлион", сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда "Национальная лотерея" —... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T16:22:00+03:00
2025-01-01T16:22:00+03:00
2025-01-01T17:09:00+03:00
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Более 40 россиян стали миллионерами после розыгрыша новогодней лотереи "Мечталлион", сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда "Национальная лотерея" — оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином. "После завершения новогоднего тиража № 119 лотереи "Мечталлион" в России сегодня появилось 42 новых миллионера, включая счастливчика из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, который выиграл суперприз — 147 042 097 рублей", — отметили там.Уточняется, что общий объем выигрышей всех участников превысил миллиард рублей. В пресс-службе отметили, что этот новогодний розыгрыш стал самым крупным в истории лотереи. При этом, по словам организаторов, "в среднем каждый второй билет был выигрышным".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ханты-мансийск
Более 40 россиян стали миллионерами после розыгрыша новогодней лотереи
После розыгрыша "Мечталлиона" в России появились 42 миллионера и мультимиллионер
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Более 40 россиян стали миллионерами после розыгрыша новогодней лотереи "Мечталлион", сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда "Национальная лотерея" — оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином.
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"После завершения новогоднего тиража № 119 лотереи "Мечталлион" в России сегодня появилось 42 новых миллионера, включая счастливчика из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, который выиграл суперприз — 147 042 097 рублей", — отметили там.
Уточняется, что общий объем выигрышей всех участников превысил миллиард рублей. В пресс-службе отметили, что этот новогодний розыгрыш стал самым крупным в истории лотереи. При этом, по словам организаторов, "в среднем каждый второй билет был выигрышным".