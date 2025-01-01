https://ria.ru/20250101/mayning-1992205532.html

В десяти регионах России полностью запретили майнинг криптовалют

В десяти регионах России полностью запретили майнинг криптовалют - РИА Новости, 01.01.2025

В десяти регионах России полностью запретили майнинг криптовалют

Полный запрет майнинга криптовалют вступил в силу с 1 января в десяти регионах России, частичный — еще в трех регионах. РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T05:05:00+03:00

2025-01-01T05:05:00+03:00

2025-01-01T07:55:00+03:00

экономика

россия

северный кавказ

донецкая народная республика

александр новак

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Полный запрет майнинга криптовалют вступил в силу с 1 января в десяти регионах России, частичный — еще в трех регионах.Принятое 23 декабря постановление правительства полностью запрещает майнинг с января 2025 года по март 2031 года, а также частично ограничивает майнинг еще в трех регионах в каждый отопительный сезон до 2031 года (каждый год с 15 ноября по 15 марта, кроме первого года, когда запрет начнет действие с 1 января 2025 года). Полностью майнинг запретили в республиках Северного Кавказа (Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия и Чечня) и новых регионах России (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области).Временные же ограничения на майнинг в период отопительного сезона ввели в нескольких муниципальных районах Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. Вице-премьер Александр Новак в конце декабря говорил, что количество регионов, где будет запрещен майнинг криптовалют, может вырасти, если подобные обращения поступят от губернаторов. Так, власти Хакасии уже обратились к Минэнерго с просьбой ограничить майнинг в регионе. По данным Минэнерго, российские майнинг-фермы потребляют около 2,5 ГВт электроэнергии в год, что составляет 1,4% потребления всей страны.

https://ria.ru/20241128/mayning-1986125127.html

https://ria.ru/20241230/maynery-1992035952.html

россия

северный кавказ

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экономика, россия, северный кавказ, донецкая народная республика, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии)