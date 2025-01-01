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Маск призвал британцев голосовать за партию Reform UK - РИА Новости, 01.01.2025
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18:42 01.01.2025 (обновлено: 18:46 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/mask-1992258027.html
Маск призвал британцев голосовать за партию Reform UK
Маск призвал британцев голосовать за партию Reform UK - РИА Новости, 01.01.2025
Маск призвал британцев голосовать за партию Reform UK
Американский предприниматель Илон Маск призвал к голосованию за британскую правопопулистскую партию Reform UK, заявив, что она является "единственной надеждой". РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T18:42:00+03:00
2025-01-01T18:46:00+03:00
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск призвал к голосованию за британскую правопопулистскую партию Reform UK, заявив, что она является "единственной надеждой". Ранее лидер партии Найджел Фараж написал в статье для Telegraph, что встречался с Маском в поместье победителя президентских выборов США Дональда Трампа Мар-а-Лаго. По словам лидера Reform UK, они обсудили вопрос финансирования британской партии, а предприниматель не оставил сомнений в поддержке лагеря Фаража. "Голосуйте за партию Reform. Она является единственной надеждой", - написал Маск в социальной сети Х. В конце декабря Фараж заявил, что Маск оказывает огромную помощь британской правопопулистской партии Reform UK в политической борьбе, особенно в привлечении молодого электората. Как ранее писало издание Politico, в лагере пришедших летом к власти лейбористов считают, что на будущих выборах Фараж будет одним из их ключевых оппонентов. До этого опрос исследовательской компании JL Partners показал, что рейтинг одобрения премьер-министра Великобритании от лейбористов Кира Стармера среди сограждан ниже, чем у Маска, который неоднократно выступал с публичной критикой лидера лейбористов. Рейтинг лидера Reform UK Фаража при этом оказался выше, чем у них обоих. По итогам состоявшихся в июле выборов лейбористы получили абсолютное большинство (402 места) в парламенте, тогда как партия Reform UK - всего пять мест. При этом партия Фаража заняла третье место по числу голосов избирателей, набрав 14,3%. По проценту отданных голосов она заняла второе место в 98 избирательных округах, в 89 из которых победили лейбористы. Подобный разрыв между отданными голосами и числом депутатских мандатов объясняется действующей в стране избирательной системой, при которой в парламент проходит кандидат, получивший максимальное число голосов в своем округе.
https://ria.ru/20250101/mask-1992231750.html
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в мире, сша, великобритания, илон маск, дональд трамп, кир стармер, президентские выборы в сша
В мире, США, Великобритания, Илон Маск, Дональд Трамп, Кир Стармер, Президентские выборы в США
Маск призвал британцев голосовать за партию Reform UK

Маск призвал голосовать за британскую правопопулистскую партию Reform UK

© AP Photo / Allison RobbertИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© AP Photo / Allison Robbert
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск призвал к голосованию за британскую правопопулистскую партию Reform UK, заявив, что она является "единственной надеждой".
Ранее лидер партии Найджел Фараж написал в статье для Telegraph, что встречался с Маском в поместье победителя президентских выборов США Дональда Трампа Мар-а-Лаго. По словам лидера Reform UK, они обсудили вопрос финансирования британской партии, а предприниматель не оставил сомнений в поддержке лагеря Фаража.
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"Голосуйте за партию Reform. Она является единственной надеждой", - написал Маск в социальной сети Х.
В конце декабря Фараж заявил, что Маск оказывает огромную помощь британской правопопулистской партии Reform UK в политической борьбе, особенно в привлечении молодого электората.
Как ранее писало издание Politico, в лагере пришедших летом к власти лейбористов считают, что на будущих выборах Фараж будет одним из их ключевых оппонентов. До этого опрос исследовательской компании JL Partners показал, что рейтинг одобрения премьер-министра Великобритании от лейбористов Кира Стармера среди сограждан ниже, чем у Маска, который неоднократно выступал с публичной критикой лидера лейбористов. Рейтинг лидера Reform UK Фаража при этом оказался выше, чем у них обоих.
По итогам состоявшихся в июле выборов лейбористы получили абсолютное большинство (402 места) в парламенте, тогда как партия Reform UK - всего пять мест. При этом партия Фаража заняла третье место по числу голосов избирателей, набрав 14,3%. По проценту отданных голосов она заняла второе место в 98 избирательных округах, в 89 из которых победили лейбористы. Подобный разрыв между отданными голосами и числом депутатских мандатов объясняется действующей в стране избирательной системой, при которой в парламент проходит кандидат, получивший максимальное число голосов в своем округе.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
Маск предсказал АдГ "эпическую" победу на выборах
31 декабря 2024, 05:26
 
В миреСШАВеликобританияИлон МаскДональд ТрампКир СтармерПрезидентские выборы в США
 
 
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