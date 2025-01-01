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В Великом Новгороде мальчик выстрелил брату в глаз из игрушечного лука
В Великом Новгороде мальчик выстрелил брату в глаз из игрушечного лука - РИА Новости, 01.01.2025
В Великом Новгороде мальчик выстрелил брату в глаз из игрушечного лука
Мальчик попал брату в глаз из игрушечного лука в Великом Новгороде, проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СК по региону. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T19:00:00+03:00
2025-01-01T19:00:00+03:00
2025-01-01T21:17:00+03:00
происшествия
великий новгород
новгородская область
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 янв — РИА Новости. Мальчик попал брату в глаз из игрушечного лука в Великом Новгороде, проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.Как уточняет пресс-служба Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, детские забавы обернулись трагедией: в глаз ребенку попал наконечник стрелы игрушечного лука. Одиннадцатилетнего мальчика доставили в офтальмологическое отделение клиники университета. У ребенка диагностировали контузию правого глаза тяжелой степени, отек сетчатки и рваную рану бульбарной конъюнктивы. Его успешно прооперировали, зрительные функции глаза удалось сохранить. Сейчас специалисты продолжают бороться за сохранение зрения ребенка. "Организована доследственная проверка <...> о травмировании ребенка. С учетом полученных данных после выполнения всех необходимых проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении СУ СК по Новгородской области.
https://ria.ru/20240716/pulya-1959974297.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, великий новгород, новгородская область
Происшествия, Великий Новгород, Новгородская область
В Великом Новгороде мальчик выстрелил брату в глаз из игрушечного лука
В Новгороде ребенок выстрелил брату в глаз из детского лука, проводится проверка