https://ria.ru/20250101/lukashenko-1992214334.html

Лукашенко надеется на возобновление мирного сотрудничества в Европе

Лукашенко надеется на возобновление мирного сотрудничества в Европе - РИА Новости, 01.01.2025

Лукашенко надеется на возобновление мирного сотрудничества в Европе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в поздравительном послании премьер-министру Словакии Роберту Фицо по случаю национального праздника, Дня... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T10:13:00+03:00

2025-01-01T10:13:00+03:00

2025-01-01T10:13:00+03:00

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МИНСК, 1 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в поздравительном послании премьер-министру Словакии Роберту Фицо по случаю национального праздника, Дня образования республики, что у Минска есть серьезные намерения относительно возобновления мирного сотрудничества в Европе. Как сообщила пресс-служба белорусского президента, Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Словакии Петера Пеллегрини и премьер-министра этой страны Роберта Фицо с национальным праздником - Днем образования республики. "Уверен, вы не сомневаетесь в серьезности намерений Беларуси содействовать возобновлению мирного сотрудничества в Европе", - говорится в поздравительном послании, адресованном Фицо. Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия является открытой страной, ориентированной на плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество с дружественной Словакией. "Это необходимо не только нашим народам и экономикам. Движение навстречу вопреки навязанным барьерам очень востребовано в регионе. Минск и Братислава могут и должны убедить всех, что непосредственный диалог всегда лучше, чем конфронтация" , - говорится в поздравлении. Глава белорусского государства подчеркнул, что путь непростой. "Но, оценивая ваши действия и высказывания, я верю, что любое дело нам под силу", - добавил он. Учитывая личную приверженность Фицо сохранению исторической памяти о подвиге предков, Лукашенко пригласил премьер-министра Словакии посетить Минск и Брестскую крепость накануне 80-летия Великой Победы в мае 2025 года или в другое удобное для него время. В поздравлении в адрес президента Словакии Лукашенко высказался за развитие сотрудничества между странами. "Нас связывают общие страницы героической борьбы против фашизма, долгие годы успешного и плодотворного сотрудничества, крепких и устойчивых деловых, общественных, гуманитарных контактов. Несмотря на стереотипы и искусственные барьеры в Европейском регионе, для наших стран и народов открыты все пути для доброжелательных и взаимовыгодных отношений", - говорится в документе. Лукашенко обратил внимание на то, что Минск намерен развивать партнерские и дружественные связи с Братиславой по широкому спектру направлений. "Поэтому предлагаю по дипломатическим каналам в ближайшее время согласовать план первоочередных шагов по возобновлению нашего сотрудничества с главным акцентом на проекты в области торговли, инвестиций и промышленной кооперации", - отметил белорусский президент.

https://ria.ru/20241226/lukashenko-1991529863.html

https://ria.ru/20241223/lukashenko-1990795909.html

https://ria.ru/20241216/ukraina-1989388324.html

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в мире, словакия, минск, белоруссия, александр лукашенко, роберт фицо, петер пеллегрини