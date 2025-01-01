https://ria.ru/20250101/loto-1992253712.html

Житель Сахалина стал миллиардером благодаря новогодней лотерее

Житель Сахалина стал миллиардером благодаря новогодней лотерее - РИА Новости, 01.01.2025

Житель Сахалина стал миллиардером благодаря новогодней лотерее

Билет, купленный в онлайн-приложении "Столото" и зарегистрированный на номер из Сахалинской области, выиграл один миллиард рублей в новогоднем розыгрыше... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T17:46:00+03:00

2025-01-01T17:46:00+03:00

2025-01-01T17:46:00+03:00

россия

сахалинская область

столото

сахалин

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Билет, купленный в онлайн-приложении "Столото" и зарегистрированный на номер из Сахалинской области, выиграл один миллиард рублей в новогоднем розыгрыше "Русского лото", сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России "Столото". "По итогам второго тура новогоднего 1604-го тиража "Русского лото" в России появился четвертый лотерейный миллиардер. Билет, выигравший 1 миллиард рублей, был приобретен на сайте "Столото" с указанием номера телефона, зарегистрированного в Сахалинской области", - рассказали организаторы. Всего в новогоднем тираже разыгрывается более 3 миллиардов рублей. "Вероятность того, что главный приз - один миллиард рублей - достанется одному человеку, составляла более 60%, с вероятностью 40% главный приз могли разделить поровну двое или более победителей". - напомнили организаторы. Участники предыдущих "Новогодних миллиардов" в общей сложности выиграли уже более 18 миллиардов рублей. Крупнейший в истории российских лотерей приз в размере одного миллиарда рублей трижды выпадал на один билет - в 2020, 2023 и 2024 годах, а в 2019 и 2022 годах его делили между собой по два участника праздничного тиража. В 2021 году в "Новогоднем миллиарде" впервые в истории российских государственных лотерей разыграли тысячу призов по 1 миллиону рублей.

https://ria.ru/20241105/loto-1981864381.html

https://ria.ru/20241125/lotereya-1984420178.html

россия

сахалинская область

сахалин

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россия, сахалинская область, столото, сахалин