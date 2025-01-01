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В Приморье раскрыли, что не любит дальневосточный леопард - РИА Новости, 01.01.2025
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05:53 01.01.2025
https://ria.ru/20250101/leopard-1992206219.html
В Приморье раскрыли, что не любит дальневосточный леопард
В Приморье раскрыли, что не любит дальневосточный леопард - РИА Новости, 01.01.2025
В Приморье раскрыли, что не любит дальневосточный леопард
Редчайший дальневосточный леопард, несмотря на свой мех, который позволяет ему переносить зиму в Приморье, не любит снег и максимально старается обходить... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T05:53:00+03:00
2025-01-01T05:53:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 1 янв – РИА Новости. Редчайший дальневосточный леопард, несмотря на свой мех, который позволяет ему переносить зиму в Приморье, не любит снег и максимально старается обходить сугробы, в отличие от другой краснокнижной кошки - амурского тигра, сообщает нацпарк "Земля леопарда". "Интересный парадокс: благодаря меху дальневосточный леопард приспособлен к снегу, однако не любит его. В отличие от тигра, который может бороздить снег как снегоход, леопард предпочтёт обойти "белое препятствие" всевозможными путями (если это возможно) или выберет места, где снега меньше всего. Именно поэтому ареал леопарда ограничивается южным Приморьем, где снега меньше всего", - сообщает нацпарк в своём Тelegram-канале. Пост сопроводили видео, на кадрах которого запечатлён краснокнижный дальневосточный леопард, который идёт по наименее заснеженной лесной тропе. Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным на начало апреля 2024 года, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.
https://ria.ru/20241209/knaysl-1988069042.html
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приморский край, китай, россия
Приморский край, Китай, Россия
В Приморье раскрыли, что не любит дальневосточный леопард

Нацпарк "Земля леопарда": дальневосточный леопард не любит снег и сугробы

© РИА Новости / Антон Балашов | Перейти в медиабанкСамка дальневосточного леопарда
Самка дальневосточного леопарда - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости / Антон Балашов
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Самка дальневосточного леопарда. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 1 янв – РИА Новости. Редчайший дальневосточный леопард, несмотря на свой мех, который позволяет ему переносить зиму в Приморье, не любит снег и максимально старается обходить сугробы, в отличие от другой краснокнижной кошки - амурского тигра, сообщает нацпарк "Земля леопарда".
"Интересный парадокс: благодаря меху дальневосточный леопард приспособлен к снегу, однако не любит его. В отличие от тигра, который может бороздить снег как снегоход, леопард предпочтёт обойти "белое препятствие" всевозможными путями (если это возможно) или выберет места, где снега меньше всего. Именно поэтому ареал леопарда ограничивается южным Приморьем, где снега меньше всего", - сообщает нацпарк в своём Тelegram-канале.
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Пост сопроводили видео, на кадрах которого запечатлён краснокнижный дальневосточный леопард, который идёт по наименее заснеженной лесной тропе.
Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным на начало апреля 2024 года, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.
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