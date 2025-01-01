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Комбриг рассказал о зачистке промзоны в Курахово в новогоднюю ночь - РИА Новости, 01.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:37 01.01.2025 (обновлено: 20:56 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/kurakhovo-1992264910.html
Комбриг рассказал о зачистке промзоны в Курахово в новогоднюю ночь
Комбриг рассказал о зачистке промзоны в Курахово в новогоднюю ночь - РИА Новости, 01.01.2025
Комбриг рассказал о зачистке промзоны в Курахово в новогоднюю ночь
Российские военные всю новогоднюю ночь зачищали кураховскую промзону, которую взяли под контроль 31 декабря в 15:30, сообщил РИА Новости командир 5-й бригады... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T20:37:00+03:00
2025-01-01T20:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
курахово
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 янв — РИА Новости. Российские военные всю новогоднюю ночь зачищали кураховскую промзону, которую взяли под контроль 31 декабря в 15:30, сообщил РИА Новости командир 5-й бригады 51-й армии Вооруженных сил России. &quot;Тридцать первого декабря в 15:30 в Курахово были захвачены ТЭЦ и два последующих за ней завода, составляющие кураховскую промзону. Всю новогоднюю ночь шла зачистка промзоны&quot;, — рассказал собеседник агентства.Во вторник Минобороны сообщало, что подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям ВСУ в районе ряда населенных пунктов ДНР, в том числе Курахово. Противник потерял более 290 военнослужащих и две БМП. Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
https://ria.ru/20241231/kurakhovo-1980950150.html
курахово
донецкая народная республика
россия
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в мире, курахово, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курахово, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
Комбриг рассказал о зачистке промзоны в Курахово в новогоднюю ночь

Командир бригады ВС России: зачистка промзоны в Курахово шла всю новогоднюю ночь

© РИА НовостиВоеннослужащие ВС России при зачистке Курахово. Кадр из видео
Военнослужащие ВС России при зачистке Курахово. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости
Военнослужащие ВС России при зачистке Курахово. Кадр из видео
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ДОНЕЦК, 1 янв — РИА Новости. Российские военные всю новогоднюю ночь зачищали кураховскую промзону, которую взяли под контроль 31 декабря в 15:30, сообщил РИА Новости командир 5-й бригады 51-й армии Вооруженных сил России.
«

"Тридцать первого декабря в 15:30 в Курахово были захвачены ТЭЦ и два последующих за ней завода, составляющие кураховскую промзону. Всю новогоднюю ночь шла зачистка промзоны", — рассказал собеседник агентства.

Во вторник Минобороны сообщало, что подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям ВСУ в районе ряда населенных пунктов ДНР, в том числе Курахово. Противник потерял более 290 военнослужащих и две БМП.
Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
Курахово: что это за город и в чем его значение для СВО
31 декабря 2024, 12:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКураховоДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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