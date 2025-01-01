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На побережье Кубани собрали более 71 тысячи тонн загрязненного песка - РИА Новости, 01.01.2025
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10:42 01.01.2025 (обновлено: 11:42 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/kuban-1992216117.html
На побережье Кубани собрали более 71 тысячи тонн загрязненного песка
На побережье Кубани собрали более 71 тысячи тонн загрязненного песка - РИА Новости, 01.01.2025
На побережье Кубани собрали более 71 тысячи тонн загрязненного песка
На побережье в Краснодарском крае собрали более 71 тысячи тонн загрязненного песка и грунта, сообщило МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T10:42:00+03:00
2025-01-01T11:42:00+03:00
происшествия
россия
керченский пролив
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. На побережье в Краснодарском крае собрали более 71 тысячи тонн загрязненного песка и грунта, сообщило МЧС в Telegram-канале. "Сотрудники МЧС России обследовали 56 километров прибрежной территории. Всего с начала работ сотрудники МЧС России и волонтеры собрали и вывезли 71 383 тонны загрязненного песка и грунта. Проведены водолазные работы возле судов "Волганефть-212" и "Волганефть-239". Выхода нефтепродуктов не обнаружено", — уточнили в ведомстве. В Крыму работают 82 человека и 40 единиц техники. За прошедшие сутки там не обнаружили нефтепродуктов. В ведомстве уточнили, что с начала работ обследовали, в том числе повторно, 1309 километров береговой линии, собрали и вывезли более 226 тонн загрязненного песка и грунта, очистили свыше 44 километров береговой линии. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". По информации экстренных служб, суда перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.В четверг на Кубани ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают центры по спасению птиц, пострадавших от мазута.
https://ria.ru/20241231/anapa-1992190887.html
https://ria.ru/20241220/tanker-1990314685.html
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происшествия, россия, керченский пролив, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Россия, Керченский пролив, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
На побережье Кубани собрали более 71 тысячи тонн загрязненного песка

На побережье Кубани собрали более 71 тысячи тонн загрязненного мазутом песка

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. На побережье в Краснодарском крае собрали более 71 тысячи тонн загрязненного песка и грунта, сообщило МЧС в Telegram-канале.
"Сотрудники МЧС России обследовали 56 километров прибрежной территории. Всего с начала работ сотрудники МЧС России и волонтеры собрали и вывезли 71 383 тонны загрязненного песка и грунта. Проведены водолазные работы возле судов "Волганефть-212" и "Волганефть-239". Выхода нефтепродуктов не обнаружено", — уточнили в ведомстве.
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В Крыму работают 82 человека и 40 единиц техники. За прошедшие сутки там не обнаружили нефтепродуктов. В ведомстве уточнили, что с начала работ обследовали, в том числе повторно, 1309 километров береговой линии, собрали и вывезли более 226 тонн загрязненного песка и грунта, очистили свыше 44 километров береговой линии.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". По информации экстренных служб, суда перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
В четверг на Кубани ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают центры по спасению птиц, пострадавших от мазута.
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ПроисшествияРоссияКерченский проливВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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