На побережье Кубани собрали более 71 тысячи тонн загрязненного песка
На побережье Кубани собрали более 71 тысячи тонн загрязненного мазутом песка
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. На побережье в Краснодарском крае собрали более 71 тысячи тонн загрязненного песка и грунта, сообщило МЧС в Telegram-канале.
"Сотрудники МЧС России обследовали 56 километров прибрежной территории. Всего с начала работ сотрудники МЧС России и волонтеры собрали и вывезли 71 383 тонны загрязненного песка и грунта. Проведены водолазные работы возле судов "Волганефть-212" и "Волганефть-239". Выхода нефтепродуктов не обнаружено", — уточнили в ведомстве.
На побережье Анапы зафиксировали новые выбросы мазута
31 декабря 2024, 21:10
В Крыму работают 82 человека и 40 единиц техники. За прошедшие сутки там не обнаружили нефтепродуктов. В ведомстве уточнили, что с начала работ обследовали, в том числе повторно, 1309 километров береговой линии, собрали и вывезли более 226 тонн загрязненного песка и грунта, очистили свыше 44 километров береговой линии.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". По информации экстренных служб, суда перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
В четверг на Кубани ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают центры по спасению птиц, пострадавших от мазута.
У берегов Анапы собрали около 3,3 тысячи тонн загрязненного песка
20 декабря 2024, 09:09