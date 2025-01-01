https://ria.ru/20250101/kuban-1992216117.html

На побережье Кубани собрали более 71 тысячи тонн загрязненного песка

На побережье Кубани собрали более 71 тысячи тонн загрязненного песка - РИА Новости, 01.01.2025

На побережье Кубани собрали более 71 тысячи тонн загрязненного песка

На побережье в Краснодарском крае собрали более 71 тысячи тонн загрязненного песка и грунта, сообщило МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T10:42:00+03:00

2025-01-01T10:42:00+03:00

2025-01-01T11:42:00+03:00

происшествия

россия

керченский пролив

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. На побережье в Краснодарском крае собрали более 71 тысячи тонн загрязненного песка и грунта, сообщило МЧС в Telegram-канале. "Сотрудники МЧС России обследовали 56 километров прибрежной территории. Всего с начала работ сотрудники МЧС России и волонтеры собрали и вывезли 71 383 тонны загрязненного песка и грунта. Проведены водолазные работы возле судов "Волганефть-212" и "Волганефть-239". Выхода нефтепродуктов не обнаружено", — уточнили в ведомстве. В Крыму работают 82 человека и 40 единиц техники. За прошедшие сутки там не обнаружили нефтепродуктов. В ведомстве уточнили, что с начала работ обследовали, в том числе повторно, 1309 километров береговой линии, собрали и вывезли более 226 тонн загрязненного песка и грунта, очистили свыше 44 километров береговой линии. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". По информации экстренных служб, суда перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.В четверг на Кубани ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают центры по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20241231/anapa-1992190887.html

https://ria.ru/20241220/tanker-1990314685.html

россия

керченский пролив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, керченский пролив, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе