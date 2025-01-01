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Вступили в силу новые правила налогообложения криптовалют - РИА Новости, 01.01.2025
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02:56 01.01.2025
https://ria.ru/20250101/kriptovalyuty-1992203521.html
Вступили в силу новые правила налогообложения криптовалют
Вступили в силу новые правила налогообложения криптовалют - РИА Новости, 01.01.2025
Вступили в силу новые правила налогообложения криптовалют
Новые правила налогообложения криптовалют вступают в силу в России с 1 января. Согласно новым нормам, криптовалюта по-прежнему признается имуществом. Операции с РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T02:56:00+03:00
2025-01-01T02:56:00+03:00
экономика
федеральная налоговая служба (фнс россии)
россия
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Новые правила налогообложения криптовалют вступают в силу в России с 1 января. Согласно новым нормам, криптовалюта по-прежнему признается имуществом. Операции с ней не будут облагаться НДС. Физические лица должны платить НДФЛ с полученных от таких операций доходов. При этом они учитываются в одной налоговой базе с доходами от операций с ценными бумагами - то есть, если общий доход от продаж всех этих активов составит менее 2,4 миллиона рублей в год, ставка НДФЛ для них будет 13%, а доход выше будет облагаться по ставке 15%. Более высоких прогрессивных ставок НДФЛ для этих доходов не предусмотрено. Майнеры криптовалюты должны платить налог при ее добыче. В этом случае стоимость валюты будет определяться по котировкам на одной из зарубежных бирж по выбору налогоплательщика. А для инвесторов момент уплаты налога наступает при продаже криптовалюты. Впрочем, если майнер продаст свою криптовалюту по более высокой цене, чем она была в момент добычи, ему тоже придется доплатить НДФЛ с разницы. При этом можно вычесть из налогооблагаемых доходов расходы на майнинг и на приобретение криптовалюты. Также при расчете налоговой базы можно учесть убытки от операций с криптовалютой за предыдущие налоговые периоды. Организации, получившие доход от майнинга или операций с криптовалютой, должны платить налог на прибыль. Его ставка с 2025 года составляет 25%. При этом бизнес должен ежемесячно отчитываться в ФНС о добытой криптовалюте. Майнинг на упрощенной системе налогообложения (УСН) запрещен.
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экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии), россия
Экономика, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Россия
Вступили в силу новые правила налогообложения криптовалют

Новые правила налогообложения криптовалют вступили в силу с первого января

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМонета с логотипом криптовалюты биткоин
Монета с логотипом криптовалюты биткоин - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Новые правила налогообложения криптовалют вступают в силу в России с 1 января. Согласно новым нормам, криптовалюта по-прежнему признается имуществом. Операции с ней не будут облагаться НДС.
Физические лица должны платить НДФЛ с полученных от таких операций доходов. При этом они учитываются в одной налоговой базе с доходами от операций с ценными бумагами - то есть, если общий доход от продаж всех этих активов составит менее 2,4 миллиона рублей в год, ставка НДФЛ для них будет 13%, а доход выше будет облагаться по ставке 15%. Более высоких прогрессивных ставок НДФЛ для этих доходов не предусмотрено.
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Майнеры криптовалюты должны платить налог при ее добыче. В этом случае стоимость валюты будет определяться по котировкам на одной из зарубежных бирж по выбору налогоплательщика.
А для инвесторов момент уплаты налога наступает при продаже криптовалюты. Впрочем, если майнер продаст свою криптовалюту по более высокой цене, чем она была в момент добычи, ему тоже придется доплатить НДФЛ с разницы.
При этом можно вычесть из налогооблагаемых доходов расходы на майнинг и на приобретение криптовалюты. Также при расчете налоговой базы можно учесть убытки от операций с криптовалютой за предыдущие налоговые периоды.
Организации, получившие доход от майнинга или операций с криптовалютой, должны платить налог на прибыль. Его ставка с 2025 года составляет 25%. При этом бизнес должен ежемесячно отчитываться в ФНС о добытой криптовалюте. Майнинг на упрощенной системе налогообложения (УСН) запрещен.
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ЭкономикаФедеральная налоговая служба (ФНС России)Россия
 
 
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