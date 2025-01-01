https://ria.ru/20250101/konets-1992262210.html

"Решительный конец": на Украине сделали заявление о разрешении конфликта

"Решительный конец": на Украине сделали заявление о разрешении конфликта - РИА Новости, 01.01.2025

"Решительный конец": на Украине сделали заявление о разрешении конфликта

Процесс разрешения конфликта на Украине начнется после инаугурации Дональда Трампа, заявил бывший полковник СБУ Олег Стариков в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T19:30:00+03:00

2025-01-01T19:30:00+03:00

2025-01-01T19:30:00+03:00

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Процесс разрешения конфликта на Украине начнется после инаугурации Дональда Трампа, заявил бывший полковник СБУ Олег Стариков в интервью YouTube-каналу Politeka."Политическая часть разрешения российско-украинского конфликта начнется 20 января", — считает эксперт.По мнению офицера, США начнут оказывать политическое и финансовое давление на киевский режим, ограничивая выделяемые ресурсы, без которых, отметил Стариков, боевые действия не смогут продолжаться."Трамп готов решительно положить конец конфликту", — утверждает он.Во время своей избирательной кампании Трамп не раз заявлял, что остановит боевые действия на Украине еще до официального вступления в должность.В декабре премьер Венгрии Виктор Орбан высказал президенту Владимиру Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение также передали Владимиру Зеленскому. Путин отметил, что это можно обсудить, но сначала Орбан должен поговорить с украинской стороной. В свою очередь, когда венгерский премьер спросил главу киевского режима о возможности рождественского перемирия, тот ответил категоричным отказом.Позднее Зеленский в хамской манере заявил, что не позволит таким странам, как Венгрия, выступать посредником в переговорах с Россией. По его словам, у Орбана нет армии, чтобы "давить" на Путина, а анекдоты и улыбки "пусть себе оставит". Орбан отметил, что Венгрия не будет поддаваться на подобные провокации.

https://ria.ru/20250101/zelenskiy-1992236069.html

https://ria.ru/20250101/vsu-1992246353.html

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