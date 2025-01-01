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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 01.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:31 01.01.2025 (обновлено: 11:35 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/kiev-1992212785.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 01.01.2025
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
В Киеве прогремела серия взрывов, сообщил украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T09:31:00+03:00
2025-01-01T11:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В Киеве прогремела серия взрывов, сообщил украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram. &quot;В Киеве были слышны взрывы&quot;, — указано в материале.Перед этим утром в Киеве и восьми областях Украины прозвучала воздушная тревога. Спустя 27 минут после публикации первого сообщения "Общественное" сообщило о повторной серии взрывов в Киеве. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250101/panchenko-1992211922.html
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киев, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

В Киеве прогремела серия взрывов, объявлена воздушная тревога

© AP Photo / Tony HicksВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© AP Photo / Tony Hicks
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В Киеве прогремела серия взрывов, сообщил украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram.
«

"В Киеве были слышны взрывы", — указано в материале.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
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Вчера, 09:21
Перед этим утром в Киеве и восьми областях Украины прозвучала воздушная тревога.
Спустя 27 минут после публикации первого сообщения "Общественное" сообщило о повторной серии взрывов в Киеве.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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31 декабря 2024, 09:57
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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