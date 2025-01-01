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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 01.01.2025
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
В Киеве прогремела серия взрывов, сообщил украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T09:31:00+03:00
2025-01-01T09:31:00+03:00
2025-01-01T11:35:00+03:00
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В Киеве прогремела серия взрывов, сообщил украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram. "В Киеве были слышны взрывы", — указано в материале.Перед этим утром в Киеве и восьми областях Украины прозвучала воздушная тревога. Спустя 27 минут после публикации первого сообщения "Общественное" сообщило о повторной серии взрывов в Киеве. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250101/panchenko-1992211922.html
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киев, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
В Киеве прогремела серия взрывов, объявлена воздушная тревога