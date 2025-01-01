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ВСУ в первые минуты нового года нанесли удар по Курской области - РИА Новости, 01.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:58 01.01.2025 (обновлено: 09:10 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/khinshteyn-1992203661.html
ВСУ в первые минуты нового года нанесли удар по Курской области
ВСУ в первые минуты нового года нанесли удар по Курской области - РИА Новости, 01.01.2025
ВСУ в первые минуты нового года нанесли удар по Курской области
В первые минуты нового года ВСУ нанесли ракетный удар по Беловскому району Курской области, жертв нет, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T02:58:00+03:00
2025-01-01T09:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
беловский район
курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В первые минуты нового года ВСУ нанесли ракетный удар по Беловскому району Курской области, жертв нет, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.&quot;В первые же минуты нового 2025 года ВСУ нанесли ракетный удар по Беловскому району Курской области&quot;, — написал он.Последствия атаки, как отметил Хинштейн, оказались не теми, на которые рассчитывали ВСУ — жертв и серьезных разрушений нет.В результате обстрела поврежден газораспределительный шкаф около населенного пункта Гирьи, из-за чего подача газа была перекрыта, но газоснабжение домов не нарушено. Восстановительные работы начнутся утром, добавил врио губернатора.Вечером 31 декабря после ракетного обстрела ВСУ во Льгове Курской области оказался серьезно поврежден многоквартирный дом. Пострадала 86-летняя женщина.
https://ria.ru/20241231/vsu-1992156299.html
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беловский район
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беловский район, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Беловский район, Курская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ в первые минуты нового года нанесли удар по Курской области

Хинштейн: ВСУ нанесли ракетный удар по Беловскому району Курской области

© МЧС России/TelegramЛиквидация последствий удара ВСУ в Рыльске Курской области
Ликвидация последствий удара ВСУ в Рыльске Курской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© МЧС России/Telegram
Ликвидация последствий удара ВСУ в Рыльске Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В первые минуты нового года ВСУ нанесли ракетный удар по Беловскому району Курской области, жертв нет, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.
«

"В первые же минуты нового 2025 года ВСУ нанесли ракетный удар по Беловскому району Курской области", — написал он.

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Последствия атаки, как отметил Хинштейн, оказались не теми, на которые рассчитывали ВСУ — жертв и серьезных разрушений нет.
В результате обстрела поврежден газораспределительный шкаф около населенного пункта Гирьи, из-за чего подача газа была перекрыта, но газоснабжение домов не нарушено. Восстановительные работы начнутся утром, добавил врио губернатора.
Вечером 31 декабря после ракетного обстрела ВСУ во Льгове Курской области оказался серьезно поврежден многоквартирный дом. Пострадала 86-летняя женщина.
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Специальная военная операция на УкраинеБеловский районКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
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