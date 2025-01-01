https://ria.ru/20250101/kharkov-1992272572.html

Из Харьковской области эвакуировали более десятка тысяч человек

Из Харьковской области эвакуировали более десятка тысяч человек - РИА Новости, 01.01.2025

Из Харьковской области эвакуировали более десятка тысяч человек

Из Харьковской области эвакуировали 11 тысяч человек, сообщил глава местной военной администрации Олег Синегубов в эфире телеканала "Рада". РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T22:36:00+03:00

2025-01-01T22:36:00+03:00

2025-01-01T22:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

харьковская область

харьков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935688842_0:9:3068:1735_1920x0_80_0_0_e4930d0e5807fc8c9267890df8aaceff.jpg

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Из Харьковской области эвакуировали 11 тысяч человек, сообщил глава местной военной администрации Олег Синегубов в эфире телеканала "Рада"."За последние несколько месяцев с Купянского направления эвакуированы почти 6,5 тысяч человек, с Боровского — почти 4,5 тысяч", — заявил он.По словам Синегубова, речь идет в первую очередь о семьях с детьми.В декабре он сообщал, что в Харьковской области эвакуации подлежат еще 344 населенных пункта, однако некоторые граждане не хотят выезжать.Украинское министерство по вопросам реинтеграции 25 сентября сообщило, что принудительная эвакуация детей с семьями объявлена из 29 населенных пунктов области. Ранее в Боровском поселковом совете сообщили, что объявлена обязательная эвакуация из 15 сел Харьковской области.Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из города Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказалась выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области, из некоторых районов выехали практически все жители.

https://ria.ru/20250101/vsu-1992246353.html

https://ria.ru/20250101/konets-1992262210.html

украина

харьковская область

харьков

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, харьковская область, харьков