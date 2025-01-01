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Из Харьковской области эвакуировали более десятка тысяч человек - РИА Новости, 01.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:36 01.01.2025
https://ria.ru/20250101/kharkov-1992272572.html
Из Харьковской области эвакуировали более десятка тысяч человек
Из Харьковской области эвакуировали более десятка тысяч человек - РИА Новости, 01.01.2025
Из Харьковской области эвакуировали более десятка тысяч человек
Из Харьковской области эвакуировали 11 тысяч человек, сообщил глава местной военной администрации Олег Синегубов в эфире телеканала "Рада". РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T22:36:00+03:00
2025-01-01T22:36:00+03:00
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Из Харьковской области эвакуировали 11 тысяч человек, сообщил глава местной военной администрации Олег Синегубов в эфире телеканала "Рада"."За последние несколько месяцев с Купянского направления эвакуированы почти 6,5 тысяч человек, с Боровского — почти 4,5 тысяч", — заявил он.По словам Синегубова, речь идет в первую очередь о семьях с детьми.В декабре он сообщал, что в Харьковской области эвакуации подлежат еще 344 населенных пункта, однако некоторые граждане не хотят выезжать.Украинское министерство по вопросам реинтеграции 25 сентября сообщило, что принудительная эвакуация детей с семьями объявлена из 29 населенных пунктов области. Ранее в Боровском поселковом совете сообщили, что объявлена обязательная эвакуация из 15 сел Харьковской области.Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из города Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказалась выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области, из некоторых районов выехали практически все жители.
https://ria.ru/20250101/vsu-1992246353.html
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в мире, украина, харьковская область, харьков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область, Харьков
Из Харьковской области эвакуировали более десятка тысяч человек

Из Харьковской области эвакуировали около 11 тысяч человек

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПоврежденный в результате обстрелов дорожный указатель в зоне СВО
Поврежденный в результате обстрелов дорожный указатель в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Поврежденный в результате обстрелов дорожный указатель в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Из Харьковской области эвакуировали 11 тысяч человек, сообщил глава местной военной администрации Олег Синегубов в эфире телеканала "Рада".
"За последние несколько месяцев с Купянского направления эвакуированы почти 6,5 тысяч человек, с Боровского — почти 4,5 тысяч", — заявил он.
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По словам Синегубова, речь идет в первую очередь о семьях с детьми.
В декабре он сообщал, что в Харьковской области эвакуации подлежат еще 344 населенных пункта, однако некоторые граждане не хотят выезжать.
Украинское министерство по вопросам реинтеграции 25 сентября сообщило, что принудительная эвакуация детей с семьями объявлена из 29 населенных пунктов области. Ранее в Боровском поселковом совете сообщили, что объявлена обязательная эвакуация из 15 сел Харьковской области.
Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из города Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказалась выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области, из некоторых районов выехали практически все жители.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХарьковская областьХарьков
 
 
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