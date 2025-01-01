Израиль пригрозил ХАМАС ударами по Газе
Кац пригрозил ХАМАС ударами по Газе, если движение не освободит заложников
© AP Photo / Petros GiannakourisФотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве
© AP Photo / Petros Giannakouris
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац во время визита в город Нетивот, который подвергся обстрелам со стороны палестинского движения ХАМАС, пригрозил мощными ударами по сектору Газа, если движение не обеспечит освобождение заложников и не прекратит обстреливать территорию Израиля, сообщил в среду 12-й канал израильского телевидения.
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С момента реализации первой сделки с ХАМАС по освобождению заложников прошло уже более года, и с тех пор стороны с разной степенью интенсивности вели переговоры через посредников о судьбе оставшихся заложников. В последние недели переговоры через посредников активизировались в Каире и Дохе, а осведомленные источники заявляли о достижении прогресса.
Седьмого октября 2023 года, во время атаки ХАМАС на южные поселения Израиля, радикалы захватили в плен более 250 человек и забрали их в сектор Газа. По израильским данным, в плену у ХАМАС до сих пор остается 100 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 155 человек, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из сектора. Заложники, включая женщин, детей и пожилых людей, находятся в плену уже более 14 месяцев. Среди удерживаемых в плену заложников есть также двое с гражданством РФ.
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