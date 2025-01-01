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Израиль пригрозил ХАМАС ударами по Газе - РИА Новости, 01.01.2025
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19:31 01.01.2025 (обновлено: 19:32 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/khamas-1992262368.html
Израиль пригрозил ХАМАС ударами по Газе
Израиль пригрозил ХАМАС ударами по Газе - РИА Новости, 01.01.2025
Израиль пригрозил ХАМАС ударами по Газе
Министр обороны Израиля Исраэль Кац во время визита в город Нетивот, который подвергся обстрелам со стороны палестинского движения ХАМАС, пригрозил мощными... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T19:31:00+03:00
2025-01-01T19:32:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац во время визита в город Нетивот, который подвергся обстрелам со стороны палестинского движения ХАМАС, пригрозил мощными ударами по сектору Газа, если движение не обеспечит освобождение заложников и не прекратит обстреливать территорию Израиля, сообщил в среду 12-й канал израильского телевидения. "Если ХАМАС в ближайшее время не обеспечит освобождение заложников и не прекратит обстрелы Израиля, оно (движение ХАМАС - ред.) подвергнется ударам такой силы, какой сектор Газа не подвергался уже долгое время", - цитирует телеканал речь министра обороны. С момента реализации первой сделки с ХАМАС по освобождению заложников прошло уже более года, и с тех пор стороны с разной степенью интенсивности вели переговоры через посредников о судьбе оставшихся заложников. В последние недели переговоры через посредников активизировались в Каире и Дохе, а осведомленные источники заявляли о достижении прогресса. Седьмого октября 2023 года, во время атаки ХАМАС на южные поселения Израиля, радикалы захватили в плен более 250 человек и забрали их в сектор Газа. По израильским данным, в плену у ХАМАС до сих пор остается 100 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 155 человек, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из сектора. Заложники, включая женщин, детей и пожилых людей, находятся в плену уже более 14 месяцев. Среди удерживаемых в плену заложников есть также двое с гражданством РФ.
https://ria.ru/20241223/netanyakhu-1990878960.html
https://ria.ru/20241216/kats-1989478562.html
израиль
каир (город)
доха
сектор газа
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в мире, израиль, каир (город), доха, исраэль кац, хамас, сектор газа, палестина, россия
В мире, Израиль, Каир (город), Доха, Исраэль Кац, ХАМАС, Сектор Газа, Палестина, Россия
Израиль пригрозил ХАМАС ударами по Газе

Кац пригрозил ХАМАС ударами по Газе, если движение не освободит заложников

© AP Photo / Petros GiannakourisФотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© AP Photo / Petros Giannakouris
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац во время визита в город Нетивот, который подвергся обстрелам со стороны палестинского движения ХАМАС, пригрозил мощными ударами по сектору Газа, если движение не обеспечит освобождение заложников и не прекратит обстреливать территорию Израиля, сообщил в среду 12-й канал израильского телевидения.
"Если ХАМАС в ближайшее время не обеспечит освобождение заложников и не прекратит обстрелы Израиля, оно (движение ХАМАС - ред.) подвергнется ударам такой силы, какой сектор Газа не подвергался уже долгое время", - цитирует телеканал речь министра обороны.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах по Газе и заложникам
23 декабря 2024, 18:40
С момента реализации первой сделки с ХАМАС по освобождению заложников прошло уже более года, и с тех пор стороны с разной степенью интенсивности вели переговоры через посредников о судьбе оставшихся заложников. В последние недели переговоры через посредников активизировались в Каире и Дохе, а осведомленные источники заявляли о достижении прогресса.
Седьмого октября 2023 года, во время атаки ХАМАС на южные поселения Израиля, радикалы захватили в плен более 250 человек и забрали их в сектор Газа. По израильским данным, в плену у ХАМАС до сих пор остается 100 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 155 человек, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из сектора. Заложники, включая женщин, детей и пожилых людей, находятся в плену уже более 14 месяцев. Среди удерживаемых в плену заложников есть также двое с гражданством РФ.
Исраэль Кац - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Кац оценил нынешнюю ситуацию по сделке с заложниками в Газе
16 декабря 2024, 15:24
 
В миреИзраильКаир (город)ДохаИсраэль КацХАМАССектор ГазаПалестинаРоссия
 
 
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