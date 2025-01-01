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Южнокореец потерял в авиакатастрофе 12 родственников - РИА Новости, 01.01.2025
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01:03 01.01.2025
https://ria.ru/20250101/katastrofa-1992200724.html
Южнокореец потерял в авиакатастрофе 12 родственников
Южнокореец потерял в авиакатастрофе 12 родственников - РИА Новости, 01.01.2025
Южнокореец потерял в авиакатастрофе 12 родственников
Житель Южной Кореи потерял 12 членов семьи и еще пять друзей в недавней авиакатастрофе в Муане. Об этом он рассказал в беседе с агентством Yonhap. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T01:03:00+03:00
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в мире
южная корея
таиланд
индия
авиакатастрофа в муане
boeing 737-800
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Житель Южной Кореи потерял 12 членов семьи и еще пять друзей в недавней авиакатастрофе в Муане. Об этом он рассказал в беседе с агентством Yonhap.По словам мужчины, имя которого не раскрывается, он находился в туристической поездке в Таиланде с детьми, родственниками и друзьями, но по рабочим причинам ему пришлось вернуться в Индию, а не в Южную Корею."Я единственный выживший из большой семьи", — рассказал он.Как сообщается, когда мужчина узнал о случившемся, то сразу прервал свою поездку, купил билет из Индии в Южную Корею, чтобы сдать ДНК-тест и помочь найти его родственников."Я не могу забыть голос шестилетней девочки, которая сказала мне, что они собираются отпраздновать день рождения ее дедушки", — признался он, имея в виду свою дочь, трагически погибшую в результате катастрофы.В воскресенье около 9:07 (3:07 мск) самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, летевший рейсом 7C 2216 из Бангкока в Муан, при посадке в аэропорту пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Началось возгорание. На борту находился 181 человек, включая шесть членов экипажа. Россиян среди них не было — пассажирами самолета были 173 гражданина Южной Кореи и две гражданки Таиланда. По последним данным, погибли 179 человек.Как уточнили в Jeju Air, возраст самолета составлял 15 лет, ранее аварий с ним не происходило. В качестве предположительных причин крушения рассматриваются как погодные условия, так и столкновение с птицами. Очевидцы рассказали, что заметили вспышки на крыле самолета перед его посадкой.Посольство России в Южной Корее выразило соболезнования семьям погибших.
https://ria.ru/20241229/rassledovanie-1991994588.html
https://ria.ru/20241228/aviakatastrofa-1991833988.html
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в мире, южная корея, таиланд, индия, авиакатастрофа в муане, boeing 737-800
В мире, Южная Корея, Таиланд, Индия, Авиакатастрофа в Муане, Boeing 737-800
Южнокореец потерял в авиакатастрофе 12 родственников

Yonhap: житель Южной Кореи потерял 12 членов семьи в авиакатастрофе в Муане

© AP Photo / South Korea's Muan Fire StationКрушение самолета в аэропорту Муан в Южной Корее
Крушение самолета в аэропорту Муан в Южной Корее - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© AP Photo / South Korea's Muan Fire Station
Крушение самолета в аэропорту Муан в Южной Корее. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Житель Южной Кореи потерял 12 членов семьи и еще пять друзей в недавней авиакатастрофе в Муане. Об этом он рассказал в беседе с агентством Yonhap.
По словам мужчины, имя которого не раскрывается, он находился в туристической поездке в Таиланде с детьми, родственниками и друзьями, но по рабочим причинам ему пришлось вернуться в Индию, а не в Южную Корею.
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"Я единственный выживший из большой семьи", — рассказал он.
Как сообщается, когда мужчина узнал о случившемся, то сразу прервал свою поездку, купил билет из Индии в Южную Корею, чтобы сдать ДНК-тест и помочь найти его родственников.
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"Я не могу забыть голос шестилетней девочки, которая сказала мне, что они собираются отпраздновать день рождения ее дедушки", — признался он, имея в виду свою дочь, трагически погибшую в результате катастрофы.
В воскресенье около 9:07 (3:07 мск) самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, летевший рейсом 7C 2216 из Бангкока в Муан, при посадке в аэропорту пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Началось возгорание. На борту находился 181 человек, включая шесть членов экипажа. Россиян среди них не было — пассажирами самолета были 173 гражданина Южной Кореи и две гражданки Таиланда. По последним данным, погибли 179 человек.
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Как уточнили в Jeju Air, возраст самолета составлял 15 лет, ранее аварий с ним не происходило. В качестве предположительных причин крушения рассматриваются как погодные условия, так и столкновение с птицами. Очевидцы рассказали, что заметили вспышки на крыле самолета перед его посадкой.
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В миреЮжная КореяТаиландИндияАвиакатастрофа в МуанеBoeing 737-800
 
 
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