https://ria.ru/20250101/katar-1992204203.html
Десятки человек пострадали в давке при входе в метро в Катаре
Десятки человек пострадали в давке при входе в метро в Катаре - РИА Новости, 01.01.2025
Десятки человек пострадали в давке при входе в метро в Катаре
Десятки человек пострадали в давке при входе на станцию метро в пригороде столицы Катара Люсейле после завершения новогоднего фейерверка и праздничного... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T03:43:00+03:00
2025-01-01T03:43:00+03:00
2025-01-01T03:43:00+03:00
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ДОХА, 1 янв - РИА Новости. Десятки человек пострадали в давке при входе на станцию метро в пригороде столицы Катара Люсейле после завершения новогоднего фейерверка и праздничного концерта, передаёт корреспондент РИА Новости. Власти Катара изначально продлили время работы метро в новогоднюю ночь только до 2.00 по местному времени (совпадает с мск) в то время, как праздничный концерт в единственном в стране месте общественного празднования Нового года закончился в 1.00 по местному времени. Тысячи человек после завершения праздничной программы поспешили до единственной - ближайшей к месту ее проведения станции метро, чтобы успеть до его закрытия, поэтому на площади перед метро Люсейля и на самой станции образовалась огромная толпа, и люди начали давить друг друга. Корреспондент РИА Новости стал свидетелем, как усиленные наряды полиции пытались сдержать толпу, начав применять дубинки и плетки, чтобы отогнать людей от ограждений, которые были спешно сооружены в попытке отрегулировать потоки людей. Как удалось заметить, на входе в метро остались лежать горы потерянной в давке людьми обуви. По обеим сторонам от прохода в метро лежат или сидят пострадавшие люди, которым оказывают помощь врачи и парамедики, к станции метро подъезжают дополнительные машины скорой помощи. В туалете внутри метро тоже находятся пострадавшие. Одна беременная женщина рассказала РИА Новости, что ей стало плохо от страха во время давки. Несмотря на то, что полиция объявляет в громкоговорители около метро, что принято решение сделать его работу в новогоднюю ночь круглосуточной, и просит людей переждать и подойти попозже, тем не менее, по-прежнему станцию метро окружает огромная толпа, и люди пытаются прорваться к метро, хотя разрешают пройти в основном только семьям с детьми.
https://ria.ru/20241229/krushenie-1991974318.html
https://ria.ru/20240924/korabl-1974502258.html
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в мире, катар
Десятки человек пострадали в давке при входе в метро в Катаре
Десятки человек пострадали в давке при входе на станцию метро в столице Катара
ДОХА, 1 янв - РИА Новости. Десятки человек пострадали в давке при входе на станцию метро в пригороде столицы Катара Люсейле после завершения новогоднего фейерверка и праздничного концерта, передаёт корреспондент РИА Новости.
Власти Катара изначально продлили время работы метро в новогоднюю ночь только до 2.00 по местному времени (совпадает с мск) в то время, как праздничный концерт в единственном в стране месте общественного празднования Нового года закончился в 1.00 по местному времени. Тысячи человек после завершения праздничной программы поспешили до единственной - ближайшей к месту ее проведения станции метро, чтобы успеть до его закрытия, поэтому на площади перед метро Люсейля и на самой станции образовалась огромная толпа, и люди начали давить друг друга.
Корреспондент РИА Новости стал свидетелем, как усиленные наряды полиции пытались сдержать толпу, начав применять дубинки и плетки, чтобы отогнать людей от ограждений, которые были спешно сооружены в попытке отрегулировать потоки людей.
Как удалось заметить, на входе в метро остались лежать горы потерянной в давке людьми обуви. По обеим сторонам от прохода в метро лежат или сидят пострадавшие люди, которым оказывают помощь врачи и парамедики, к станции метро подъезжают дополнительные машины скорой помощи.
В туалете внутри метро тоже находятся пострадавшие. Одна беременная женщина рассказала РИА Новости, что ей стало плохо от страха во время давки.
Несмотря на то, что полиция объявляет в громкоговорители около метро, что принято решение сделать его работу в новогоднюю ночь круглосуточной, и просит людей переждать и подойти попозже, тем не менее, по-прежнему станцию метро окружает огромная толпа, и люди пытаются прорваться к метро, хотя разрешают пройти в основном только семьям с детьми.