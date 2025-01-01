Рейтинг@Mail.ru
Десятки человек пострадали в давке при входе в метро в Катаре - РИА Новости, 01.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:43 01.01.2025
https://ria.ru/20250101/katar-1992204203.html
Десятки человек пострадали в давке при входе в метро в Катаре
Десятки человек пострадали в давке при входе в метро в Катаре - РИА Новости, 01.01.2025
Десятки человек пострадали в давке при входе в метро в Катаре
Десятки человек пострадали в давке при входе на станцию метро в пригороде столицы Катара Люсейле после завершения новогоднего фейерверка и праздничного... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T03:43:00+03:00
2025-01-01T03:43:00+03:00
в мире
катар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934427764_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_7eecfdf1d84e45f4a41e4d05279895b9.jpg
ДОХА, 1 янв - РИА Новости. Десятки человек пострадали в давке при входе на станцию метро в пригороде столицы Катара Люсейле после завершения новогоднего фейерверка и праздничного концерта, передаёт корреспондент РИА Новости. Власти Катара изначально продлили время работы метро в новогоднюю ночь только до 2.00 по местному времени (совпадает с мск) в то время, как праздничный концерт в единственном в стране месте общественного празднования Нового года закончился в 1.00 по местному времени. Тысячи человек после завершения праздничной программы поспешили до единственной - ближайшей к месту ее проведения станции метро, чтобы успеть до его закрытия, поэтому на площади перед метро Люсейля и на самой станции образовалась огромная толпа, и люди начали давить друг друга. Корреспондент РИА Новости стал свидетелем, как усиленные наряды полиции пытались сдержать толпу, начав применять дубинки и плетки, чтобы отогнать людей от ограждений, которые были спешно сооружены в попытке отрегулировать потоки людей. Как удалось заметить, на входе в метро остались лежать горы потерянной в давке людьми обуви. По обеим сторонам от прохода в метро лежат или сидят пострадавшие люди, которым оказывают помощь врачи и парамедики, к станции метро подъезжают дополнительные машины скорой помощи. В туалете внутри метро тоже находятся пострадавшие. Одна беременная женщина рассказала РИА Новости, что ей стало плохо от страха во время давки. Несмотря на то, что полиция объявляет в громкоговорители около метро, что принято решение сделать его работу в новогоднюю ночь круглосуточной, и просит людей переждать и подойти попозже, тем не менее, по-прежнему станцию метро окружает огромная толпа, и люди пытаются прорваться к метро, хотя разрешают пройти в основном только семьям с детьми.
https://ria.ru/20241229/krushenie-1991974318.html
https://ria.ru/20240924/korabl-1974502258.html
катар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934427764_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_f6a4d6897d2c807f155c82d9e57cd456.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, катар
В мире, Катар
Десятки человек пострадали в давке при входе в метро в Катаре

Десятки человек пострадали в давке при входе на станцию метро в столице Катара

© iStock.com / hasan zaidiВид на набережную Корниш в Дохе, Катар
Вид на набережную Корниш в Дохе, Катар - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© iStock.com / hasan zaidi
Вид на набережную Корниш в Дохе, Катар. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОХА, 1 янв - РИА Новости. Десятки человек пострадали в давке при входе на станцию метро в пригороде столицы Катара Люсейле после завершения новогоднего фейерверка и праздничного концерта, передаёт корреспондент РИА Новости.
Власти Катара изначально продлили время работы метро в новогоднюю ночь только до 2.00 по местному времени (совпадает с мск) в то время, как праздничный концерт в единственном в стране месте общественного празднования Нового года закончился в 1.00 по местному времени. Тысячи человек после завершения праздничной программы поспешили до единственной - ближайшей к месту ее проведения станции метро, чтобы успеть до его закрытия, поэтому на площади перед метро Люсейля и на самой станции образовалась огромная толпа, и люди начали давить друг друга.
Крушение пассажирского самолета в международном аэропорту Муан, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
Крушение самолета в Южной Корее
29 декабря 2024, 11:34
Корреспондент РИА Новости стал свидетелем, как усиленные наряды полиции пытались сдержать толпу, начав применять дубинки и плетки, чтобы отогнать людей от ограждений, которые были спешно сооружены в попытке отрегулировать потоки людей.
Как удалось заметить, на входе в метро остались лежать горы потерянной в давке людьми обуви. По обеим сторонам от прохода в метро лежат или сидят пострадавшие люди, которым оказывают помощь врачи и парамедики, к станции метро подъезжают дополнительные машины скорой помощи.
В туалете внутри метро тоже находятся пострадавшие. Одна беременная женщина рассказала РИА Новости, что ей стало плохо от страха во время давки.
Несмотря на то, что полиция объявляет в громкоговорители около метро, что принято решение сделать его работу в новогоднюю ночь круглосуточной, и просит людей переждать и подойти попозже, тем не менее, по-прежнему станцию метро окружает огромная толпа, и люди пытаются прорваться к метро, хотя разрешают пройти в основном только семьям с детьми.
Американский танкер-заправщик USNS Big Horn - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Корабль ВМС США получил повреждения от столкновения в Аравийском море
24 сентября 2024, 20:31
 
В миреКатар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала