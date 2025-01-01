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В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты
В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 01.01.2025
В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты
Временные ограничения в аэропорту Калуга в 22.30 мск сняты, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T22:53:00+03:00
2025-01-01T22:53:00+03:00
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Временные ограничения в аэропорту Калуга в 22.30 мск сняты, сообщили в Росавиации."В аэропорту Калуга (Грабцево) в 22.30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении.В период ограничений один самолет, выполнявший рейсы в Калугу, совершил посадку на запасном аэродроме Внуково.Ранее в среду, как заявляли в Росавиации, временные ограничения были введены в аэропортах Калуги, Пензы, Саранска и Саратова.
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россия, калуга, пенза, саранск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), саратов
Россия, Калуга, Пенза, Саранск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Саратов
В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты
В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов