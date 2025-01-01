https://ria.ru/20250101/kadyrov-1992232575.html
Кадыров рассказал, чему будет посвящен 2025 год
Кадыров рассказал, чему будет посвящен 2025 год - РИА Новости, 01.01.2025
Кадыров рассказал, чему будет посвящен 2025 год
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что 2025 год будет посвящен победе над фашизмом, сатанизмом, а также строительству и развитию, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T14:39:00+03:00
2025-01-01T14:39:00+03:00
2025-01-01T14:39:00+03:00
общество
грозный
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 1 янв - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что 2025 год будет посвящен победе над фашизмом, сатанизмом, а также строительству и развитию, передает корреспондент РИА Новости. "Этот год будет посвящен победе над фашизмом, сатанизмом, мы победим, мы будем строить, развиваться, будем строить район нашего великого лидера Владимир Владимирович Путина. Город будет цвести, расти, развиваться, расширятся, все самое хорошее ожидаем. Дух боевой, готовы на все 100% служить на благо нашего народа, государства во главе с нашим президентом", - сказал Кадыров на открытии транспортной развязки на пересечении центральных улиц Грозного.
https://ria.ru/20250101/kadyrov-1992230442.html
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общество, грозный, рамзан кадыров
Общество, Грозный, Рамзан Кадыров
Кадыров рассказал, чему будет посвящен 2025 год
Кадыров: 2025 год будет посвящен победе над фашизмом