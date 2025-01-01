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Кадыров рассказал, каким хочет видеть Грозный - РИА Новости, 01.01.2025
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14:05 01.01.2025 (обновлено: 14:09 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/kadyrov-1992230442.html
Кадыров рассказал, каким хочет видеть Грозный
Кадыров рассказал, каким хочет видеть Грозный - РИА Новости, 01.01.2025
Кадыров рассказал, каким хочет видеть Грозный
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о желании сделать Грозный самым красивым и уютным городом, чтобы он стал кузницей кадров, и люди хотели туда приезжать жить,... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T14:05:00+03:00
2025-01-01T14:09:00+03:00
общество
грозный
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 1 янв - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о желании сделать Грозный самым красивым и уютным городом, чтобы он стал кузницей кадров, и люди хотели туда приезжать жить, передает корреспондент РИА Новости. "Самым красивым, самым удобным, самым уютным. Чтобы самые великие ученые у нас были: и религиозные, и другие направления. Чтобы это была кузницей кадров... чтобы люди хотели приезжать к нам жить", - сказал Кадыров на открытии транспортной развязки на пересечении центральных улиц Грозного, отвечая на вопрос журналиста, каким он хочет видеть Грозный.
https://ria.ru/20241219/groznyy-1990146777.html
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общество, грозный, рамзан кадыров
Общество, Грозный, Рамзан Кадыров
Кадыров рассказал, каким хочет видеть Грозный

Кадыров рассказал о желании сделать город Грозный кузницей кадров

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкГрозный
Грозный - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ГРОЗНЫЙ, 1 янв - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о желании сделать Грозный самым красивым и уютным городом, чтобы он стал кузницей кадров, и люди хотели туда приезжать жить, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Самым красивым, самым удобным, самым уютным. Чтобы самые великие ученые у нас были: и религиозные, и другие направления. Чтобы это была кузницей кадров... чтобы люди хотели приезжать к нам жить", - сказал Кадыров на открытии транспортной развязки на пересечении центральных улиц Грозного, отвечая на вопрос журналиста, каким он хочет видеть Грозный.
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ОбществоГрозныйРамзан Кадыров
 
 
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