https://ria.ru/20250101/kadyrov-1992230442.html
Кадыров рассказал, каким хочет видеть Грозный
Кадыров рассказал, каким хочет видеть Грозный - РИА Новости, 01.01.2025
Кадыров рассказал, каким хочет видеть Грозный
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о желании сделать Грозный самым красивым и уютным городом, чтобы он стал кузницей кадров, и люди хотели туда приезжать жить,... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T14:05:00+03:00
2025-01-01T14:05:00+03:00
2025-01-01T14:09:00+03:00
общество
грозный
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 1 янв - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о желании сделать Грозный самым красивым и уютным городом, чтобы он стал кузницей кадров, и люди хотели туда приезжать жить, передает корреспондент РИА Новости. "Самым красивым, самым удобным, самым уютным. Чтобы самые великие ученые у нас были: и религиозные, и другие направления. Чтобы это была кузницей кадров... чтобы люди хотели приезжать к нам жить", - сказал Кадыров на открытии транспортной развязки на пересечении центральных улиц Грозного, отвечая на вопрос журналиста, каким он хочет видеть Грозный.
https://ria.ru/20241219/groznyy-1990146777.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, грозный, рамзан кадыров
Общество, Грозный, Рамзан Кадыров
Кадыров рассказал, каким хочет видеть Грозный
Кадыров рассказал о желании сделать город Грозный кузницей кадров