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В Якутии слепили символ года из коровьего навоза - РИА Новости, 01.01.2025
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10:16 01.01.2025
https://ria.ru/20250101/jakutija-1992214880.html
В Якутии слепили символ года из коровьего навоза
В Якутии слепили символ года из коровьего навоза - РИА Новости, 01.01.2025
В Якутии слепили символ года из коровьего навоза
Символ года из коровьего навоза вновь слепили в якутском селе Уолба, продолжив семейную традицию скульпторов-самоучек Боппосовых, рассказал РИА Новости автор... РИА Новости, 01.01.2025
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2025-01-01T10:16:00+03:00
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ЯКУТСК, 1 янв - РИА Новости. Символ года из коровьего навоза вновь слепили в якутском селе Уолба, продолжив семейную традицию скульпторов-самоучек Боппосовых, рассказал РИА Новости автор популярных скульптур Михаил Боппосов. В 2022 году Боппосов рассказал агентству о том, что на протяжении 12 лет сделал из коровьего навоза все символы года. Двухметрового механизированного кролика из навоза, который играет на барабане, ему помогли сделать братья. Они собрали сырье и сделали фигуру, сам мастер второй год из-за болезни не содержит коров. Пользователи соцсети в 2023 году распространили информацию о том, что автор популярных скульптур не сможет создать новую, так как лечится от онкозаболевания. Боппосов назвал агентству причиной отказа изготовление всех 12 символов года. У скульптора-самоучки два родных брата - Иван и Иннокентий. В декабре 2023 года Иннокентий слепил дракона. "В этом (2024 - ред.) году мой брат Иннокентий Боппосов ездил с якутскими мастерами на конкурс в Магадан. Они заняли второе место среди ледовиков. Семейная традиция лепить из коровьего навоза символы года у нас не останавливалась с тех пор, как я увлекся этим... Навоз в деревне - полезное сырье для удобрения овощей или утепления хотона (коровника - ред.). Ну, и строительный материал, получается", - отметил скульптор. Боппосов рассказал, что фигурки из навоза делают и другие жители республики. "Отметил для себя хорошую работу жительницы Горного района Сардааны Тимофеевой, видел фото в соцсети", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20241231/zmeya-1986928905.html
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общество, магадан
Общество, Магадан
В Якутии слепили символ года из коровьего навоза

В Якутии слепили символ года из коровьего навоза, продолжив традицию

© Фото : соцсетиФигура Змеи из коровьего навоза
Фигура Змеи из коровьего навоза - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© Фото : соцсети
Фигура Змеи из коровьего навоза
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ЯКУТСК, 1 янв - РИА Новости. Символ года из коровьего навоза вновь слепили в якутском селе Уолба, продолжив семейную традицию скульпторов-самоучек Боппосовых, рассказал РИА Новости автор популярных скульптур Михаил Боппосов.
В 2022 году Боппосов рассказал агентству о том, что на протяжении 12 лет сделал из коровьего навоза все символы года. Двухметрового механизированного кролика из навоза, который играет на барабане, ему помогли сделать братья. Они собрали сырье и сделали фигуру, сам мастер второй год из-за болезни не содержит коров. Пользователи соцсети в 2023 году распространили информацию о том, что автор популярных скульптур не сможет создать новую, так как лечится от онкозаболевания. Боппосов назвал агентству причиной отказа изготовление всех 12 символов года. У скульптора-самоучки два родных брата - Иван и Иннокентий. В декабре 2023 года Иннокентий слепил дракона.
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"В этом (2024 - ред.) году мой брат Иннокентий Боппосов ездил с якутскими мастерами на конкурс в Магадан. Они заняли второе место среди ледовиков. Семейная традиция лепить из коровьего навоза символы года у нас не останавливалась с тех пор, как я увлекся этим... Навоз в деревне - полезное сырье для удобрения овощей или утепления хотона (коровника - ред.). Ну, и строительный материал, получается", - отметил скульптор.
Боппосов рассказал, что фигурки из навоза делают и другие жители республики.
"Отметил для себя хорошую работу жительницы Горного района Сардааны Тимофеевой, видел фото в соцсети", - добавил собеседник агентства.
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