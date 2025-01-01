https://ria.ru/20250101/jakutija-1992214880.html

В Якутии слепили символ года из коровьего навоза

В Якутии слепили символ года из коровьего навоза - РИА Новости, 01.01.2025

В Якутии слепили символ года из коровьего навоза

Символ года из коровьего навоза вновь слепили в якутском селе Уолба, продолжив семейную традицию скульпторов-самоучек Боппосовых, рассказал РИА Новости автор... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T10:16:00+03:00

2025-01-01T10:16:00+03:00

2025-01-01T10:16:00+03:00

общество

магадан

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ЯКУТСК, 1 янв - РИА Новости. Символ года из коровьего навоза вновь слепили в якутском селе Уолба, продолжив семейную традицию скульпторов-самоучек Боппосовых, рассказал РИА Новости автор популярных скульптур Михаил Боппосов. В 2022 году Боппосов рассказал агентству о том, что на протяжении 12 лет сделал из коровьего навоза все символы года. Двухметрового механизированного кролика из навоза, который играет на барабане, ему помогли сделать братья. Они собрали сырье и сделали фигуру, сам мастер второй год из-за болезни не содержит коров. Пользователи соцсети в 2023 году распространили информацию о том, что автор популярных скульптур не сможет создать новую, так как лечится от онкозаболевания. Боппосов назвал агентству причиной отказа изготовление всех 12 символов года. У скульптора-самоучки два родных брата - Иван и Иннокентий. В декабре 2023 года Иннокентий слепил дракона. "В этом (2024 - ред.) году мой брат Иннокентий Боппосов ездил с якутскими мастерами на конкурс в Магадан. Они заняли второе место среди ледовиков. Семейная традиция лепить из коровьего навоза символы года у нас не останавливалась с тех пор, как я увлекся этим... Навоз в деревне - полезное сырье для удобрения овощей или утепления хотона (коровника - ред.). Ну, и строительный материал, получается", - отметил скульптор. Боппосов рассказал, что фигурки из навоза делают и другие жители республики. "Отметил для себя хорошую работу жительницы Горного района Сардааны Тимофеевой, видел фото в соцсети", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20241231/zmeya-1986928905.html

https://ria.ru/20241231/podelki-1986293031.html

магадан

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, магадан