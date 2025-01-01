Катаева* внесли в список иноагентов за получение денег из Швеции
Катаев признан иноагентом за получение денег от финансируемой Швецией НКО
© Фото : соцсети журналистаДенис Катаев*
© Фото : соцсети журналиста
Денис Катаев*. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Журналиста Дениса Катаева* внесли в список иноагентов за получение денег от российской некоммерческой организации (НКО), финансируемой из Швеции, следует из материалов дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"По сведениям Федеральной службы по финансовому мониторингу, установлено, что Катаевым получено опосредованное иностранное финансирование от российской некоммерческой организации, получившей денежные средства от иностранного государства Швеции (входит в состав стран Евросоюза), которое, согласно распоряжению правительства Российской Федерации от 05.03.2022 года, относится к государствам, осуществляющим недружественные действия в отношении Российской Федерации", - говорится в документах.
РКН выявил 60 нарушений у иноагента Курбангалеевой*
24 декабря 2024, 05:47
Помимо этого, журналист распространял материалы других иноагентов.
"Судом с достоверностью установлено, что Катаев* осуществляет политическую деятельность в форме распространения мнений о принимаемых органами публичной власти решений и проводимой ими политике, участвует в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов, предназначенных для неограниченного круга лиц, что свидетельствует о нахождении... под иностранным влиянием", - сказано в решении суда.
Минюст внес Катаева* в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. Ведомство указало, что он, в частности, выступал за предоставление вооружения Украине. Журналист ранее работал на телеканале "Дождь"**, сейчас является сотрудником французского СМИ.
* Лицо, выполняющее функции иноагента в России
** Признан в России СМИ-иноагентом
Доходы иноагентов от продажи недвижимости будут зачислять на спецсчета
28 декабря 2024, 11:36