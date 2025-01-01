https://ria.ru/20250101/inoagent-1992215932.html

Катаева* внесли в список иноагентов за получение денег из Швеции

Катаева* внесли в список иноагентов за получение денег из Швеции - РИА Новости, 01.01.2025

Катаева* внесли в список иноагентов за получение денег из Швеции

Журналиста Дениса Катаева* внесли в список иноагентов за получение денег от российской некоммерческой организации (НКО), финансируемой из Швеции, следует из... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T10:36:00+03:00

2025-01-01T10:36:00+03:00

2025-01-01T10:45:00+03:00

швеция

украина

россия

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Журналиста Дениса Катаева* внесли в список иноагентов за получение денег от российской некоммерческой организации (НКО), финансируемой из Швеции, следует из материалов дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "По сведениям Федеральной службы по финансовому мониторингу, установлено, что Катаевым получено опосредованное иностранное финансирование от российской некоммерческой организации, получившей денежные средства от иностранного государства Швеции (входит в состав стран Евросоюза), которое, согласно распоряжению правительства Российской Федерации от 05.03.2022 года, относится к государствам, осуществляющим недружественные действия в отношении Российской Федерации", - говорится в документах. Помимо этого, журналист распространял материалы других иноагентов. "Судом с достоверностью установлено, что Катаев* осуществляет политическую деятельность в форме распространения мнений о принимаемых органами публичной власти решений и проводимой ими политике, участвует в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов, предназначенных для неограниченного круга лиц, что свидетельствует о нахождении... под иностранным влиянием", - сказано в решении суда. Минюст внес Катаева* в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. Ведомство указало, что он, в частности, выступал за предоставление вооружения Украине. Журналист ранее работал на телеканале "Дождь"**, сейчас является сотрудником французского СМИ.* Лицо, выполняющее функции иноагента в России** Признан в России СМИ-иноагентом

https://ria.ru/20241224/roskomnadzor-1990926431.html

https://realty.ria.ru/20241228/putin-1991811884.html

швеция

украина

россия

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швеция, украина, россия, министерство юстиции рф (минюст россии)