https://ria.ru/20250101/ii-1992252413.html
Путин поручил представить предложения по подготовке педагогов в области ИИ
Путин поручил представить предложения по подготовке педагогов в области ИИ - РИА Новости, 01.01.2025
Путин поручил представить предложения по подготовке педагогов в области ИИ
Президент России Владимир Путин поручил кабмину к 15 марта представить предложения по подготовке педагогов в области информационных технологий, в том числе... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T17:38:00+03:00
2025-01-01T17:38:00+03:00
2025-01-01T17:39:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991522315_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_8374965863a4fa05792095e03254c278.jpg
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину к 15 марта представить предложения по подготовке педагогов в области информационных технологий, в том числе технологий искусственного интеллекта. Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 11 декабря 2024 года. Документ опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации представить предложения: по реализации комплекса мер по подготовке педагогических работников в области информационных технологий, в том числе в области развития и применения технологий искусственного интеллекта, для российских общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций", - говорится в документе. Срок исполнения - 15 марта 2025 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин
https://ria.ru/20250101/putin-1992251307.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991522315_455:0:3184:2047_1920x0_80_0_0_76157a96d7759595a212c11a9783e6e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
Путин поручил представить предложения по подготовке педагогов в области ИИ
Путин поручил к 15 марта представить предложения по подготовке педагогов по ИИ