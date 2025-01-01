https://ria.ru/20250101/ii-1992252413.html

Путин поручил представить предложения по подготовке педагогов в области ИИ

Путин поручил представить предложения по подготовке педагогов в области ИИ - РИА Новости, 01.01.2025

Путин поручил представить предложения по подготовке педагогов в области ИИ

Президент России Владимир Путин поручил кабмину к 15 марта представить предложения по подготовке педагогов в области информационных технологий, в том числе... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T17:38:00+03:00

2025-01-01T17:38:00+03:00

2025-01-01T17:39:00+03:00

общество

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину к 15 марта представить предложения по подготовке педагогов в области информационных технологий, в том числе технологий искусственного интеллекта. Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 11 декабря 2024 года. Документ опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации представить предложения: по реализации комплекса мер по подготовке педагогических работников в области информационных технологий, в том числе в области развития и применения технологий искусственного интеллекта, для российских общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций", - говорится в документе. Срок исполнения - 15 марта 2025 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин

https://ria.ru/20250101/putin-1992251307.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, михаил мишустин