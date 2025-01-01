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Путин поручил представить предложения по подготовке педагогов в области ИИ - РИА Новости, 01.01.2025
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17:38 01.01.2025 (обновлено: 17:39 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/ii-1992252413.html
Путин поручил представить предложения по подготовке педагогов в области ИИ
Путин поручил представить предложения по подготовке педагогов в области ИИ - РИА Новости, 01.01.2025
Путин поручил представить предложения по подготовке педагогов в области ИИ
Президент России Владимир Путин поручил кабмину к 15 марта представить предложения по подготовке педагогов в области информационных технологий, в том числе... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T17:38:00+03:00
2025-01-01T17:39:00+03:00
общество
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину к 15 марта представить предложения по подготовке педагогов в области информационных технологий, в том числе технологий искусственного интеллекта. Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 11 декабря 2024 года. Документ опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации представить предложения: по реализации комплекса мер по подготовке педагогических работников в области информационных технологий, в том числе в области развития и применения технологий искусственного интеллекта, для российских общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций", - говорится в документе. Срок исполнения - 15 марта 2025 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин
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общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
Путин поручил представить предложения по подготовке педагогов в области ИИ

Путин поручил к 15 марта представить предложения по подготовке педагогов по ИИ

© iStock.com / gorodenkoffКомпьютерные технологии
Компьютерные технологии - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© iStock.com / gorodenkoff
Компьютерные технологии. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину к 15 марта представить предложения по подготовке педагогов в области информационных технологий, в том числе технологий искусственного интеллекта.
Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 11 декабря 2024 года. Документ опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации представить предложения: по реализации комплекса мер по подготовке педагогических работников в области информационных технологий, в том числе в области развития и применения технологий искусственного интеллекта, для российских общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций", - говорится в документе.
Срок исполнения - 15 марта 2025 года.
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