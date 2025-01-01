Хуситы заявили, что сбили американский беспилотник
Хуситы заявили, что сбили американский беспилотник MQ-9 в небе над Марибом
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Ariel OSheaБеспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 1 янв — РИА Новости. Бойцы йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) сбили беспилотник Вооруженных сил США MQ-9 в небе над провинцией Мариб, заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.
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"Силы ПВО Вооруженных сил Йемена сбили ракетой класса "земля — воздух" беспилотник типа MQ-9 во время его враждебного рейда в небе над Марибом", — сказал он.
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По словам Сарии, сбитый дрон такого класса стал вторым по счету за последние 72 часа и 14-м с начала активных боевых действий хуситов по поддержке палестинского сопротивления в секторе Газа.
Движение "Ансар Алла", контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ситуации в Палестине начало атаковать связанные с Израилем суда, а также наносить удары по территории еврейского государства ракетами и беспилотниками.
Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе.
В свою очередь, США, Великобритания и Израиль начали регулярно наносить удары по Йемену.
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