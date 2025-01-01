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Хуситы заявили, что сбили американский беспилотник - РИА Новости, 01.01.2025
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10:25 01.01.2025 (обновлено: 14:19 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/husity-1992215374.html
Хуситы заявили, что сбили американский беспилотник
Хуситы заявили, что сбили американский беспилотник - РИА Новости, 01.01.2025
Хуситы заявили, что сбили американский беспилотник
Бойцы йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) сбили беспилотник Вооруженных сил США MQ-9 в небе над провинцией Мариб, заявил военный представитель хуситов... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T10:25:00+03:00
2025-01-01T14:19:00+03:00
в мире
йемен
мариб (мухафаза)
вооруженные силы сша
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 1 янв — РИА Новости. Бойцы йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) сбили беспилотник Вооруженных сил США MQ-9 в небе над провинцией Мариб, заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа. &quot;Силы ПВО Вооруженных сил Йемена сбили ракетой класса &quot;земля — воздух&quot; беспилотник типа MQ-9 во время его враждебного рейда в небе над Марибом&quot;, — сказал он.По словам Сарии, сбитый дрон такого класса стал вторым по счету за последние 72 часа и 14-м с начала активных боевых действий хуситов по поддержке палестинского сопротивления в секторе Газа.Движение "Ансар Алла", контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ситуации в Палестине начало атаковать связанные с Израилем суда, а также наносить удары по территории еврейского государства ракетами и беспилотниками.Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе.В свою очередь, США, Великобритания и Израиль начали регулярно наносить удары по Йемену.
https://ria.ru/20241230/voz-1992109621.html
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в мире, йемен, мариб (мухафаза), вооруженные силы сша, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Йемен, Мариб (мухафаза), Вооруженные силы США, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Хуситы заявили, что сбили американский беспилотник

Хуситы заявили, что сбили американский беспилотник MQ-9 в небе над Марибом

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Ariel OSheaБеспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Ariel OShea
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 1 янв — РИА Новости. Бойцы йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) сбили беспилотник Вооруженных сил США MQ-9 в небе над провинцией Мариб, заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.
«

"Силы ПВО Вооруженных сил Йемена сбили ракетой класса "земля — воздух" беспилотник типа MQ-9 во время его враждебного рейда в небе над Марибом", — сказал он.

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По словам Сарии, сбитый дрон такого класса стал вторым по счету за последние 72 часа и 14-м с начала активных боевых действий хуситов по поддержке палестинского сопротивления в секторе Газа.
Движение "Ансар Алла", контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ситуации в Палестине начало атаковать связанные с Израилем суда, а также наносить удары по территории еврейского государства ракетами и беспилотниками.
Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе.
В свою очередь, США, Великобритания и Израиль начали регулярно наносить удары по Йемену.
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В миреЙеменМариб (мухафаза)Вооруженные силы СШАОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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