https://ria.ru/20250101/husity-1992215374.html

Хуситы заявили, что сбили американский беспилотник

Хуситы заявили, что сбили американский беспилотник - РИА Новости, 01.01.2025

Хуситы заявили, что сбили американский беспилотник

Бойцы йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) сбили беспилотник Вооруженных сил США MQ-9 в небе над провинцией Мариб, заявил военный представитель хуситов... РИА Новости, 01.01.2025

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2025-01-01T14:19:00+03:00

в мире

йемен

мариб (мухафаза)

вооруженные силы сша

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 1 янв — РИА Новости. Бойцы йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) сбили беспилотник Вооруженных сил США MQ-9 в небе над провинцией Мариб, заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа. "Силы ПВО Вооруженных сил Йемена сбили ракетой класса "земля — воздух" беспилотник типа MQ-9 во время его враждебного рейда в небе над Марибом", — сказал он.По словам Сарии, сбитый дрон такого класса стал вторым по счету за последние 72 часа и 14-м с начала активных боевых действий хуситов по поддержке палестинского сопротивления в секторе Газа.Движение "Ансар Алла", контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ситуации в Палестине начало атаковать связанные с Израилем суда, а также наносить удары по территории еврейского государства ракетами и беспилотниками.Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе.В свою очередь, США, Великобритания и Израиль начали регулярно наносить удары по Йемену.

https://ria.ru/20241230/voz-1992109621.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

в мире, йемен, мариб (мухафаза), вооруженные силы сша, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024