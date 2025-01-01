Россиян предупредили о тяжелых последствиях доминирующего штамма гриппа
Роспотребнадзор: доминирующий в РФ штамм гриппа вызывает тяжелое течение болезни
© iStock.com / Anastasia GryukanovaДевушка лечится
© iStock.com / Anastasia Gryukanova
Девушка лечится. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. У россиян все чаще выявляют грипп, в структуре возбудителей которого доминирует вирус A(H1N1), приводящий к осложнениям, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
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"В Российской Федерации отмечается рост активности острых респираторных вирусных инфекций, характерный для этого времени года. В структуре возбудителей увеличивается доля вирусов гриппа, при этом доминирует вирус гриппа А(H1N1)2009. Этот вирус чаще других вызывает тяжелое течение заболевания и приводит к легочным осложнениям", — подчеркнули в ведомстве.
Грипп способен в течение 24 часов прогрессировать до развития тяжелых последствий, наиболее частое из которых — пневмония. Она составляет 65% всех осложнений и может приводить к летальным исходам, пояснили в пресс-службе.
В ведомстве подчеркнули, что этой зимой нужно особенно внимательно отнестись к своему здоровью. Самым эффективным способом профилактики гриппа остается вакцинация, которая позволяет снизить тяжесть заболевания, предупредить развитие осложнений и неблагоприятных исходов.
Кроме того, чтобы не заболеть гриппом, нужно избегать контактов с людьми с любыми признаками ОРВИ, мыть руки с мылом и пользоваться антисептиком, а при нахождении в общественных местах использовать маски или респираторы, отметили в Роспотребнадзоре.
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