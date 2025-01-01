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Россиян предупредили о тяжелых последствиях доминирующего штамма гриппа - РИА Новости, 01.01.2025
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18:44 01.01.2025 (обновлено: 19:03 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/gripp-1992258203.html
Россиян предупредили о тяжелых последствиях доминирующего штамма гриппа
Россиян предупредили о тяжелых последствиях доминирующего штамма гриппа - РИА Новости, 01.01.2025
Россиян предупредили о тяжелых последствиях доминирующего штамма гриппа
У россиян все чаще выявляют грипп, в структуре возбудителей которого доминирует вирус A(H1N1), приводящий к осложнениям, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T18:44:00+03:00
2025-01-01T19:03:00+03:00
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
грипп
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. У россиян все чаще выявляют грипп, в структуре возбудителей которого доминирует вирус A(H1N1), приводящий к осложнениям, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. &quot;В Российской Федерации отмечается рост активности острых респираторных вирусных инфекций, характерный для этого времени года. В структуре возбудителей увеличивается доля вирусов гриппа, при этом доминирует вирус гриппа А(H1N1)2009. Этот вирус чаще других вызывает тяжелое течение заболевания и приводит к легочным осложнениям&quot;, — подчеркнули в ведомстве.Грипп способен в течение 24 часов прогрессировать до развития тяжелых последствий, наиболее частое из которых — пневмония. Она составляет 65% всех осложнений и может приводить к летальным исходам, пояснили в пресс-службе.В ведомстве подчеркнули, что этой зимой нужно особенно внимательно отнестись к своему здоровью. Самым эффективным способом профилактики гриппа остается вакцинация, которая позволяет снизить тяжесть заболевания, предупредить развитие осложнений и неблагоприятных исходов. Кроме того, чтобы не заболеть гриппом, нужно избегать контактов с людьми с любыми признаками ОРВИ, мыть руки с мылом и пользоваться антисептиком, а при нахождении в общественных местах использовать маски или респираторы, отметили в Роспотребнадзоре.
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), грипп
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Грипп
Россиян предупредили о тяжелых последствиях доминирующего штамма гриппа

Роспотребнадзор: доминирующий в РФ штамм гриппа вызывает тяжелое течение болезни

© iStock.com / Anastasia GryukanovaДевушка лечится
Девушка лечится - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© iStock.com / Anastasia Gryukanova
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. У россиян все чаще выявляют грипп, в структуре возбудителей которого доминирует вирус A(H1N1), приводящий к осложнениям, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
«

"В Российской Федерации отмечается рост активности острых респираторных вирусных инфекций, характерный для этого времени года. В структуре возбудителей увеличивается доля вирусов гриппа, при этом доминирует вирус гриппа А(H1N1)2009. Этот вирус чаще других вызывает тяжелое течение заболевания и приводит к легочным осложнениям", — подчеркнули в ведомстве.

Грипп способен в течение 24 часов прогрессировать до развития тяжелых последствий, наиболее частое из которых — пневмония. Она составляет 65% всех осложнений и может приводить к летальным исходам, пояснили в пресс-службе.
В ведомстве подчеркнули, что этой зимой нужно особенно внимательно отнестись к своему здоровью. Самым эффективным способом профилактики гриппа остается вакцинация, которая позволяет снизить тяжесть заболевания, предупредить развитие осложнений и неблагоприятных исходов.
Кроме того, чтобы не заболеть гриппом, нужно избегать контактов с людьми с любыми признаками ОРВИ, мыть руки с мылом и пользоваться антисептиком, а при нахождении в общественных местах использовать маски или респираторы, отметили в Роспотребнадзоре.
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