https://ria.ru/20250101/gripp-1992258203.html

Россиян предупредили о тяжелых последствиях доминирующего штамма гриппа

Россиян предупредили о тяжелых последствиях доминирующего штамма гриппа - РИА Новости, 01.01.2025

Россиян предупредили о тяжелых последствиях доминирующего штамма гриппа

У россиян все чаще выявляют грипп, в структуре возбудителей которого доминирует вирус A(H1N1), приводящий к осложнениям, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T18:44:00+03:00

2025-01-01T18:44:00+03:00

2025-01-01T19:03:00+03:00

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

грипп

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. У россиян все чаще выявляют грипп, в структуре возбудителей которого доминирует вирус A(H1N1), приводящий к осложнениям, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "В Российской Федерации отмечается рост активности острых респираторных вирусных инфекций, характерный для этого времени года. В структуре возбудителей увеличивается доля вирусов гриппа, при этом доминирует вирус гриппа А(H1N1)2009. Этот вирус чаще других вызывает тяжелое течение заболевания и приводит к легочным осложнениям", — подчеркнули в ведомстве.Грипп способен в течение 24 часов прогрессировать до развития тяжелых последствий, наиболее частое из которых — пневмония. Она составляет 65% всех осложнений и может приводить к летальным исходам, пояснили в пресс-службе.В ведомстве подчеркнули, что этой зимой нужно особенно внимательно отнестись к своему здоровью. Самым эффективным способом профилактики гриппа остается вакцинация, которая позволяет снизить тяжесть заболевания, предупредить развитие осложнений и неблагоприятных исходов. Кроме того, чтобы не заболеть гриппом, нужно избегать контактов с людьми с любыми признаками ОРВИ, мыть руки с мылом и пользоваться антисептиком, а при нахождении в общественных местах использовать маски или респираторы, отметили в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20240924/gripp-1974351314.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), грипп