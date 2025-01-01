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ВСУ обстреляли Шебекинский округ Белгородской области - РИА Новости, 01.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:40 01.01.2025 (обновлено: 03:44 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/gladkov-1992202055.html
ВСУ обстреляли Шебекинский округ Белгородской области
ВСУ обстреляли Шебекинский округ Белгородской области - РИА Новости, 01.01.2025
ВСУ обстреляли Шебекинский округ Белгородской области
ВСУ обстреляли Шебекинский округ в первые минуты нового года, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T01:40:00+03:00
2025-01-01T03:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. ВСУ обстреляли Шебекинский округ в первые минуты нового года, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Как уточнил глава региона, в Шебекино в двух многоквартирных домах разбиты стекла. Также сообщается об аварийном отключении электроэнергии в селах Зиборовка и Муром. Гладков отметил, что информация о последствиях уточняется, а оперативные и аварийные службы приступят к восстановительным работам в светлое время суток.
https://ria.ru/20241231/elektrosnabzhenie-1992195744.html
белгородская область
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белгородская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Шебекинский округ Белгородской области

Гладков: ВСУ обстреляли Шебекинский округ Белгородской области

© РИА Новости / пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда ВСУ в воронке на одной из улиц города Шебекино Белгородской области
Фрагмент снаряда ВСУ в воронке на одной из улиц города Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости / пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент снаряда ВСУ в воронке на одной из улиц города Шебекино Белгородской области. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. ВСУ обстреляли Шебекинский округ в первые минуты нового года, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Как уточнил глава региона, в Шебекино в двух многоквартирных домах разбиты стекла. Также сообщается об аварийном отключении электроэнергии в селах Зиборовка и Муром. Гладков отметил, что информация о последствиях уточняется, а оперативные и аварийные службы приступят к восстановительным работам в светлое время суток.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
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