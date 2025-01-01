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ВСУ обстреляли Шебекинский округ Белгородской области
ВСУ обстреляли Шебекинский округ Белгородской области - РИА Новости, 01.01.2025
ВСУ обстреляли Шебекинский округ Белгородской области
ВСУ обстреляли Шебекинский округ в первые минуты нового года, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T01:40:00+03:00
2025-01-01T01:40:00+03:00
2025-01-01T03:44:00+03:00
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. ВСУ обстреляли Шебекинский округ в первые минуты нового года, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Как уточнил глава региона, в Шебекино в двух многоквартирных домах разбиты стекла. Также сообщается об аварийном отключении электроэнергии в селах Зиборовка и Муром. Гладков отметил, что информация о последствиях уточняется, а оперативные и аварийные службы приступят к восстановительным работам в светлое время суток.
https://ria.ru/20241231/elektrosnabzhenie-1992195744.html
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белгородская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Шебекинский округ Белгородской области
Гладков: ВСУ обстреляли Шебекинский округ Белгородской области