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В Германии пять человек погибли от взрывов петард - РИА Новости, 01.01.2025
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13:10 01.01.2025 (обновлено: 13:11 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/germanija-1992228018.html
В Германии пять человек погибли от взрывов петард
В Германии пять человек погибли от взрывов петард - РИА Новости, 01.01.2025
В Германии пять человек погибли от взрывов петард
Пять человек погибли в новогоднюю ночь в Германии в результате взрывов пиротехнических средств, сообщило в среду издание Spiegel. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T13:10:00+03:00
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Пять человек погибли в новогоднюю ночь в Германии в результате взрывов пиротехнических средств, сообщило в среду издание Spiegel. Два человека погибли в Саксонии, по одному - в Бранденбурге, Северном Рейне-Вестфалии и Гамбурге. В большинстве случаев речь идет, скорее всего, о взрыве самодельных пиротехнических изделий. Между тем, по данным Spiegel, в одном только Берлине полиция провела сотни операций в новогоднюю ночь. За различные нарушения правопорядка были задержаны около 330 человек, при этом 13 полицейских получили ранения, один - серьезные в результате взрыва петарды. В Германии многие встречают Новый год, запуская пиротехнику. Особенно бурным получилось празднование наступления 2023 года в Берлине: тогда сообщалось, что от петард и ракет пострадали 22 человека. В 38 случаях нападениям подверглись сотрудники экстренных служб, 15 сотрудников получили ранения, одному из пострадавших пришлось обратиться в больницу.
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в мире, германия, берлин (город), саксония
В мире, Германия, Берлин (город), Саксония
В Германии пять человек погибли от взрывов петард

Spiegel: в Германии пять человек погибли от взрывов петард в новогоднюю ночь

© AP Photo / Fabian BimmerМашина скорой помощи в Германии
Машина скорой помощи в Германии - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© AP Photo / Fabian Bimmer
Машина скорой помощи в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Пять человек погибли в новогоднюю ночь в Германии в результате взрывов пиротехнических средств, сообщило в среду издание Spiegel.
Два человека погибли в Саксонии, по одному - в Бранденбурге, Северном Рейне-Вестфалии и Гамбурге. В большинстве случаев речь идет, скорее всего, о взрыве самодельных пиротехнических изделий.
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Между тем, по данным Spiegel, в одном только Берлине полиция провела сотни операций в новогоднюю ночь. За различные нарушения правопорядка были задержаны около 330 человек, при этом 13 полицейских получили ранения, один - серьезные в результате взрыва петарды.
В Германии многие встречают Новый год, запуская пиротехнику. Особенно бурным получилось празднование наступления 2023 года в Берлине: тогда сообщалось, что от петард и ракет пострадали 22 человека. В 38 случаях нападениям подверглись сотрудники экстренных служб, 15 сотрудников получили ранения, одному из пострадавших пришлось обратиться в больницу.
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