https://ria.ru/20250101/germanija-1992228018.html

В Германии пять человек погибли от взрывов петард

В Германии пять человек погибли от взрывов петард - РИА Новости, 01.01.2025

В Германии пять человек погибли от взрывов петард

Пять человек погибли в новогоднюю ночь в Германии в результате взрывов пиротехнических средств, сообщило в среду издание Spiegel. РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T13:10:00+03:00

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2025-01-01T13:11:00+03:00

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Пять человек погибли в новогоднюю ночь в Германии в результате взрывов пиротехнических средств, сообщило в среду издание Spiegel. Два человека погибли в Саксонии, по одному - в Бранденбурге, Северном Рейне-Вестфалии и Гамбурге. В большинстве случаев речь идет, скорее всего, о взрыве самодельных пиротехнических изделий. Между тем, по данным Spiegel, в одном только Берлине полиция провела сотни операций в новогоднюю ночь. За различные нарушения правопорядка были задержаны около 330 человек, при этом 13 полицейских получили ранения, один - серьезные в результате взрыва петарды. В Германии многие встречают Новый год, запуская пиротехнику. Особенно бурным получилось празднование наступления 2023 года в Берлине: тогда сообщалось, что от петард и ракет пострадали 22 человека. В 38 случаях нападениям подверглись сотрудники экстренных служб, 15 сотрудников получили ранения, одному из пострадавших пришлось обратиться в больницу.

https://ria.ru/20241229/petarda-1992012552.html

https://ria.ru/20241229/petarda-1992027491.html

германия

берлин (город)

саксония

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Варвара Скокшина

в мире, германия, берлин (город), саксония