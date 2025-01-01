В Германии пять человек погибли от взрывов петард
Spiegel: в Германии пять человек погибли от взрывов петард в новогоднюю ночь
© AP Photo / Fabian BimmerМашина скорой помощи в Германии
© AP Photo / Fabian Bimmer
Машина скорой помощи в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Пять человек погибли в новогоднюю ночь в Германии в результате взрывов пиротехнических средств, сообщило в среду издание Spiegel.
Два человека погибли в Саксонии, по одному - в Бранденбурге, Северном Рейне-Вестфалии и Гамбурге. В большинстве случаев речь идет, скорее всего, о взрыве самодельных пиротехнических изделий.
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Между тем, по данным Spiegel, в одном только Берлине полиция провела сотни операций в новогоднюю ночь. За различные нарушения правопорядка были задержаны около 330 человек, при этом 13 полицейских получили ранения, один - серьезные в результате взрыва петарды.
В Германии многие встречают Новый год, запуская пиротехнику. Особенно бурным получилось празднование наступления 2023 года в Берлине: тогда сообщалось, что от петард и ракет пострадали 22 человека. В 38 случаях нападениям подверглись сотрудники экстренных служб, 15 сотрудников получили ранения, одному из пострадавших пришлось обратиться в больницу.
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