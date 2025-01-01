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"Доказать Путину": на Зеленского набросились после решения по газу - РИА Новости, 01.01.2025
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22:11 01.01.2025
https://ria.ru/20250101/gaz-1992271263.html
"Доказать Путину": на Зеленского набросились после решения по газу
"Доказать Путину": на Зеленского набросились после решения по газу - РИА Новости, 01.01.2025
"Доказать Путину": на Зеленского набросились после решения по газу
Владимир Зеленский жертвует украинцами, отказываясь от транзита российского газа, заявила журналистка Диана Панченко в соцсети X. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T22:11:00+03:00
2025-01-01T22:11:00+03:00
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский жертвует украинцами, отказываясь от транзита российского газа, заявила журналистка Диана Панченко в соцсети X.Так она отреагировала на публикацию главы киевского режима, заявившего о "поражении" Москвы после прекращения транспортировки голубого топлива в Европу через Украину."Ты приносишь в жертву граждан Украины, а также многих европейцев. Хочешь доказать (президенту России Владимиру. — Прим. ред.) Путину, что все могут обойтись без его газа?" — ответила ему Панченко.По словам журналистки, желающие найдут способ получить российские энергоносители, в то время как украинцы продолжат страдать.В среду "Газпром" сообщил о прекращении подачи газа через соседнюю республику. Там напомнили, что это связано с завершением срока действия соглашения с НАК "Нафтогаз Украины.Как отметили в пресс-службе компании, российская сторона была лишена технической и юридической возможности подавать с 1 января 2025 года газ для транзита через территорию Украины из-за неоднократного и явно выраженного отказа Киева продлевать это соглашение.В прошлом году "Газпром" поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в Евросоюзе. На минувшей неделе Зеленский отверг возможность продления транзитного соглашения даже при закупках третьими странами.Теперь единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев остается "Балканский поток", который принимает топливо из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.
https://ria.ru/20250101/konets-1992262210.html
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в мире, украина, россия
В мире, Украина, Россия
"Доказать Путину": на Зеленского набросились после решения по газу

Журналистка Панченко: Зеленский жертвует людьми, отказываясь от российского газа

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский жертвует украинцами, отказываясь от транзита российского газа, заявила журналистка Диана Панченко в соцсети X.
Так она отреагировала на публикацию главы киевского режима, заявившего о "поражении" Москвы после прекращения транспортировки голубого топлива в Европу через Украину.
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"Ты приносишь в жертву граждан Украины, а также многих европейцев. Хочешь доказать (президенту России Владимиру. — Прим. ред.) Путину, что все могут обойтись без его газа?" — ответила ему Панченко.
По словам журналистки, желающие найдут способ получить российские энергоносители, в то время как украинцы продолжат страдать.
В среду "Газпром" сообщил о прекращении подачи газа через соседнюю республику. Там напомнили, что это связано с завершением срока действия соглашения с НАК "Нафтогаз Украины.
Как отметили в пресс-службе компании, российская сторона была лишена технической и юридической возможности подавать с 1 января 2025 года газ для транзита через территорию Украины из-за неоднократного и явно выраженного отказа Киева продлевать это соглашение.
В прошлом году "Газпром" поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в Евросоюзе. На минувшей неделе Зеленский отверг возможность продления транзитного соглашения даже при закупках третьими странами.
Теперь единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев остается "Балканский поток", который принимает топливо из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.
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