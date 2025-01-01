https://ria.ru/20250101/gaz-1992266977.html

В Госдуме прокомментировали прекращение транзита российского газа

В Госдуме прокомментировали прекращение транзита российского газа - РИА Новости, 01.01.2025

В Госдуме прокомментировали прекращение транзита российского газа

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что страны Евросоюза еще взвоют по тем временам, когда... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T21:08:00+03:00

2025-01-01T21:08:00+03:00

2025-01-01T21:08:00+03:00

россия

дмитрий белик

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что страны Евросоюза еще взвоют по тем временам, когда российский газ поставлялся в их страны. Соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке природного газа по украинской территории было заключено 30 декабря 2019 года и истекло через пять лет – в последний день 2024 года. Согласно документу, поставки в рамках него прекращаются в 8.00 мск 1 января. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. "Европа будет на словах приветствовать это решение, а на деле еще взвоет по тем временам, когда российский газ поставлялся в страны ЕС. Налицо гротескная маска: одна сторона улыбается, другая плачет, а лицо под маской, наверное, последними словами поносит Киев. Ну что ж, к этому все шло, и мы до конца выполнили договоренности", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, все убедились, что Россия держит слово: был договор - шел газ, закончился договор - собирайте хворост. "Ну или на американский газ пусть раскошеливаются, демократия нынче недешево стоит, особенно если она американская", - добавил Белик.

https://ria.ru/20241219/tranzit-1989992778.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, дмитрий белик, госдума рф