В Госдуме прокомментировали прекращение транзита российского газа
Депутат Белик: ЕС еще взвоет по тем временам, когда российский газ поставлялся
Газокомпрессорная станция. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что страны Евросоюза еще взвоют по тем временам, когда российский газ поставлялся в их страны.
Соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке природного газа по украинской территории было заключено 30 декабря 2019 года и истекло через пять лет – в последний день 2024 года. Согласно документу, поставки в рамках него прекращаются в 8.00 мск 1 января. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор.
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"Европа будет на словах приветствовать это решение, а на деле еще взвоет по тем временам, когда российский газ поставлялся в страны ЕС. Налицо гротескная маска: одна сторона улыбается, другая плачет, а лицо под маской, наверное, последними словами поносит Киев. Ну что ж, к этому все шло, и мы до конца выполнили договоренности", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, все убедились, что Россия держит слово: был договор - шел газ, закончился договор - собирайте хворост.
"Ну или на американский газ пусть раскошеливаются, демократия нынче недешево стоит, особенно если она американская", - добавил Белик.