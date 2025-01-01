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В Госдуме прокомментировали прекращение транзита российского газа - РИА Новости, 01.01.2025
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21:08 01.01.2025
https://ria.ru/20250101/gaz-1992266977.html
В Госдуме прокомментировали прекращение транзита российского газа
В Госдуме прокомментировали прекращение транзита российского газа - РИА Новости, 01.01.2025
В Госдуме прокомментировали прекращение транзита российского газа
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что страны Евросоюза еще взвоют по тем временам, когда... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T21:08:00+03:00
2025-01-01T21:08:00+03:00
россия
дмитрий белик
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что страны Евросоюза еще взвоют по тем временам, когда российский газ поставлялся в их страны. Соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке природного газа по украинской территории было заключено 30 декабря 2019 года и истекло через пять лет – в последний день 2024 года. Согласно документу, поставки в рамках него прекращаются в 8.00 мск 1 января. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. "Европа будет на словах приветствовать это решение, а на деле еще взвоет по тем временам, когда российский газ поставлялся в страны ЕС. Налицо гротескная маска: одна сторона улыбается, другая плачет, а лицо под маской, наверное, последними словами поносит Киев. Ну что ж, к этому все шло, и мы до конца выполнили договоренности", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, все убедились, что Россия держит слово: был договор - шел газ, закончился договор - собирайте хворост. "Ну или на американский газ пусть раскошеливаются, демократия нынче недешево стоит, особенно если она американская", - добавил Белик.
https://ria.ru/20241219/tranzit-1989992778.html
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россия, дмитрий белик, госдума рф
Россия, Дмитрий Белик, Госдума РФ
В Госдуме прокомментировали прекращение транзита российского газа

Депутат Белик: ЕС еще взвоет по тем временам, когда российский газ поставлялся

© РИА Новости / Иван Руднев | Перейти в медиабанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости / Иван Руднев
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Газокомпрессорная станция. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что страны Евросоюза еще взвоют по тем временам, когда российский газ поставлялся в их страны.
Соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке природного газа по украинской территории было заключено 30 декабря 2019 года и истекло через пять лет – в последний день 2024 года. Согласно документу, поставки в рамках него прекращаются в 8.00 мск 1 января. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Украинский транзит — теперь проблема Европы
19 декабря 2024, 08:00
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"Европа будет на словах приветствовать это решение, а на деле еще взвоет по тем временам, когда российский газ поставлялся в страны ЕС. Налицо гротескная маска: одна сторона улыбается, другая плачет, а лицо под маской, наверное, последними словами поносит Киев. Ну что ж, к этому все шло, и мы до конца выполнили договоренности", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, все убедились, что Россия держит слово: был договор - шел газ, закончился договор - собирайте хворост.
"Ну или на американский газ пусть раскошеливаются, демократия нынче недешево стоит, особенно если она американская", - добавил Белик.
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
Экономист рассказал, чем можно заместить транзит газа через Украину
Вчера, 09:58
 
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