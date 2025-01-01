Рейтинг@Mail.ru
В Приднестровье назвали причину приостановки "Газпромом" поставок газа - РИА Новости, 01.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:26 01.01.2025 (обновлено: 20:27 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/gaz-1992264385.html
В Приднестровье назвали причину приостановки "Газпромом" поставок газа
В Приднестровье назвали причину приостановки "Газпромом" поставок газа - РИА Новости, 01.01.2025
В Приднестровье назвали причину приостановки "Газпромом" поставок газа
Приостановка поставок газа в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) связана с нерасчетом Молдавии за предыдущие периоды, сообщает оперативный... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T20:26:00+03:00
2025-01-01T20:27:00+03:00
жкх
молдавия
украина
европа
вадим красносельский
газпром
национальный антитеррористический комитет рф
нафтогаз украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792132107_0:0:2877:1619_1920x0_80_0_0_4027697c36b359d4b094ad536aa9e78d.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости. Приостановка поставок газа в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) связана с нерасчетом Молдавии за предыдущие периоды, сообщает оперативный штаб при главе ПМР Вадиме Красносельском. Ранее Российская компания "Газпром" сообщила, что с 8.00 мск 1 января прекратила поставки газа через Украину. Как уточнялось, "Газпром" лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину с истечением срока соглашения с НАК "Нафтогаз Украины". "Вадим Красносельский констатировал, что опасения, связанные с возможным отключением газоснабжения, подтвердились. Причина – особая специфика финансовых взаимоотношений между "Газпром" и "Молдовагаз". Приостановка поставок газа связана с нерасчетом Молдовой за предыдущие периоды", - говорится в сообщении пресс-службы приднестровского лидера. Глава ПМР подчеркнул, что не надо зацикливаться на причинно-следственных связях происходящего, необходимо решать возникающие проблемы. "Жизнь продолжается. Год начинается нелегко. Пусть это будет самым сложным отрезком наступившего года", - сказал Красносельский. Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истек 31 декабря 2024 года. "Газпром" в 2024 году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Российский газ по нему получали Молдавия и четыре страны Евросоюза: Словакия, Австрия, Италия и Чехия. Украинские власти в течение всего 2024 года неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20250101/dolg-1992262538.html
https://ria.ru/20250101/shkoly-1992259067.html
молдавия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792132107_23:0:2752:2047_1920x0_80_0_0_e1a70232de1e8ac6f6ce34081da7b2dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жкх, молдавия, украина, европа, вадим красносельский, газпром, национальный антитеррористический комитет рф, нафтогаз украины
ЖКХ, Молдавия, Украина, Европа, Вадим Красносельский, Газпром, Национальный антитеррористический комитет РФ, Нафтогаз Украины
В Приднестровье назвали причину приостановки "Газпромом" поставок газа

Оперштаб ПМР заявил, что "Газпром" приостановил поставки из-за долгов Молдавии

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТИРАСПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости. Приостановка поставок газа в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) связана с нерасчетом Молдавии за предыдущие периоды, сообщает оперативный штаб при главе ПМР Вадиме Красносельском.
Ранее Российская компания "Газпром" сообщила, что с 8.00 мск 1 января прекратила поставки газа через Украину. Как уточнялось, "Газпром" лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину с истечением срока соглашения с НАК "Нафтогаз Украины".
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
Глава ПМР обвинил Молдавию в приписывании долга перед "Газпромом"
Вчера, 19:36
«
"Вадим Красносельский констатировал, что опасения, связанные с возможным отключением газоснабжения, подтвердились. Причина – особая специфика финансовых взаимоотношений между "Газпром" и "Молдовагаз". Приостановка поставок газа связана с нерасчетом Молдовой за предыдущие периоды", - говорится в сообщении пресс-службы приднестровского лидера.
Глава ПМР подчеркнул, что не надо зацикливаться на причинно-следственных связях происходящего, необходимо решать возникающие проблемы. "Жизнь продолжается. Год начинается нелегко. Пусть это будет самым сложным отрезком наступившего года", - сказал Красносельский.
Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истек 31 декабря 2024 года. "Газпром" в 2024 году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Российский газ по нему получали Молдавия и четыре страны Евросоюза: Словакия, Австрия, Италия и Чехия. Украинские власти в течение всего 2024 года неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Трубопровод газохранилища - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
В Приднестровье от теплоснабжения отключили ряд школ и детсадов
Вчера, 18:55
 
ЖКХМолдавияУкраинаЕвропаВадим КрасносельскийГазпромНациональный антитеррористический комитет РФНафтогаз Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала