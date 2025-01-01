https://ria.ru/20250101/gaz-1992264385.html

В Приднестровье назвали причину приостановки "Газпромом" поставок газа

В Приднестровье назвали причину приостановки "Газпромом" поставок газа - РИА Новости, 01.01.2025

В Приднестровье назвали причину приостановки "Газпромом" поставок газа

Приостановка поставок газа в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) связана с нерасчетом Молдавии за предыдущие периоды, сообщает оперативный... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T20:26:00+03:00

2025-01-01T20:26:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости. Приостановка поставок газа в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) связана с нерасчетом Молдавии за предыдущие периоды, сообщает оперативный штаб при главе ПМР Вадиме Красносельском. Ранее Российская компания "Газпром" сообщила, что с 8.00 мск 1 января прекратила поставки газа через Украину. Как уточнялось, "Газпром" лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину с истечением срока соглашения с НАК "Нафтогаз Украины". "Вадим Красносельский констатировал, что опасения, связанные с возможным отключением газоснабжения, подтвердились. Причина – особая специфика финансовых взаимоотношений между "Газпром" и "Молдовагаз". Приостановка поставок газа связана с нерасчетом Молдовой за предыдущие периоды", - говорится в сообщении пресс-службы приднестровского лидера. Глава ПМР подчеркнул, что не надо зацикливаться на причинно-следственных связях происходящего, необходимо решать возникающие проблемы. "Жизнь продолжается. Год начинается нелегко. Пусть это будет самым сложным отрезком наступившего года", - сказал Красносельский. Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истек 31 декабря 2024 года. "Газпром" в 2024 году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Российский газ по нему получали Молдавия и четыре страны Евросоюза: Словакия, Австрия, Италия и Чехия. Украинские власти в течение всего 2024 года неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20250101/dolg-1992262538.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жкх, молдавия, украина, европа, вадим красносельский, газпром, национальный антитеррористический комитет рф, нафтогаз украины