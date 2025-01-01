https://ria.ru/20250101/gaz-1992230698.html

У жителей Приднестровья отключают газ из-за отсутствия поставок из России

У жителей Приднестровья отключают газ из-за отсутствия поставок из России - РИА Новости, 01.01.2025

У жителей Приднестровья отключают газ из-за отсутствия поставок из России

Часть жителей непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) осталась без газа из-за прекращения поставок, сообщила компания... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T14:11:00+03:00

2025-01-01T14:11:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 1 янв — РИА Новости. Часть жителей непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) осталась без газа из-за прекращения поставок, сообщила компания "Тираспольтрансгаз-Приднестровье"."Из-за прекращения поставок российского голубого топлива ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" сегодня до полудня отключит от газоснабжения крышные котельные, обеспечивающие отопление; частные дома в городах, селах и поселках; многоквартирные дома с автономным отоплением", — говорится в заявлении.Как уточняется, газ пока остается только в многоквартирных домах без автономного отопления для приготовления пищи. Ранее в среду компания "Тирастеплоэнерго" сообщила, что в ПМР также отключили централизованное отопление и горячую воду.Сегодня российская компания "Газпром" сообщила, что с 8:00 мск 1 января остановила подачу газа через Украину. Там уточнили, что компания лишилась технической и юридической возможности подавать газ для транзита через соседнюю страну после истечения соглашения с НАК "Нафтогаз Украины".На минувшей неделе Владимир Зеленский отверг возможность продления транзитного соглашения даже при закупках третьими странами.В Приднестровье 11 декабря на 30 суток ввели чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее ввели режим ЧП в энергетике. На эти шаги пошли из-за возможного энергетического кризиса, связанного с прекращением поставок российского газа.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20250101/zhiteli-1992230258.html

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