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У жителей Приднестровья отключают газ из-за отсутствия поставок из России - РИА Новости, 01.01.2025
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14:11 01.01.2025 (обновлено: 14:53 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/gaz-1992230698.html
У жителей Приднестровья отключают газ из-за отсутствия поставок из России
У жителей Приднестровья отключают газ из-за отсутствия поставок из России - РИА Новости, 01.01.2025
У жителей Приднестровья отключают газ из-за отсутствия поставок из России
Часть жителей непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) осталась без газа из-за прекращения поставок, сообщила компания... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T14:11:00+03:00
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ТИРАСПОЛЬ, 1 янв — РИА Новости. Часть жителей непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) осталась без газа из-за прекращения поставок, сообщила компания "Тираспольтрансгаз-Приднестровье".&quot;Из-за прекращения поставок российского голубого топлива ООО &quot;Тираспольтрансгаз-Приднестровье&quot; сегодня до полудня отключит от газоснабжения крышные котельные, обеспечивающие отопление; частные дома в городах, селах и поселках; многоквартирные дома с автономным отоплением&quot;, — говорится в заявлении.Как уточняется, газ пока остается только в многоквартирных домах без автономного отопления для приготовления пищи. Ранее в среду компания "Тирастеплоэнерго" сообщила, что в ПМР также отключили централизованное отопление и горячую воду.Сегодня российская компания "Газпром" сообщила, что с 8:00 мск 1 января остановила подачу газа через Украину. Там уточнили, что компания лишилась технической и юридической возможности подавать газ для транзита через соседнюю страну после истечения соглашения с НАК "Нафтогаз Украины".На минувшей неделе Владимир Зеленский отверг возможность продления транзитного соглашения даже при закупках третьими странами.В Приднестровье 11 декабря на 30 суток ввели чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее ввели режим ЧП в энергетике. На эти шаги пошли из-за возможного энергетического кризиса, связанного с прекращением поставок российского газа.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20250101/zhiteli-1992230258.html
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жкх, молдавия, украина, россия, владимир путин, газпром, нафтогаз украины, в мире, владимир зеленский, национальный антитеррористический комитет рф
ЖКХ, Молдавия, Украина, Россия, Владимир Путин, Газпром, Нафтогаз Украины, В мире, Владимир Зеленский, Национальный антитеррористический комитет РФ
У жителей Приднестровья отключают газ из-за отсутствия поставок из России

"Тираспольтрансгаз-Приднестровье" отключит от газоснабжения ряд потребителей

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы в Молдавии
Трубопроводы в Молдавии - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы в Молдавии. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 1 янв — РИА Новости. Часть жителей непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) осталась без газа из-за прекращения поставок, сообщила компания "Тираспольтрансгаз-Приднестровье".
«

"Из-за прекращения поставок российского голубого топлива ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" сегодня до полудня отключит от газоснабжения крышные котельные, обеспечивающие отопление; частные дома в городах, селах и поселках; многоквартирные дома с автономным отоплением", — говорится в заявлении.

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Как уточняется, газ пока остается только в многоквартирных домах без автономного отопления для приготовления пищи.
Ранее в среду компания "Тирастеплоэнерго" сообщила, что в ПМР также отключили централизованное отопление и горячую воду.
Сегодня российская компания "Газпром" сообщила, что с 8:00 мск 1 января остановила подачу газа через Украину. Там уточнили, что компания лишилась технической и юридической возможности подавать газ для транзита через соседнюю страну после истечения соглашения с НАК "Нафтогаз Украины".
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На минувшей неделе Владимир Зеленский отверг возможность продления транзитного соглашения даже при закупках третьими странами.
В Приднестровье 11 декабря на 30 суток ввели чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее ввели режим ЧП в энергетике. На эти шаги пошли из-за возможного энергетического кризиса, связанного с прекращением поставок российского газа.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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ЖКХМолдавияУкраинаРоссияВладимир ПутинГазпромНафтогаз УкраиныВ миреВладимир ЗеленскийНациональный антитеррористический комитет РФ
 
 
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