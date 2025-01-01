У жителей Приднестровья отключают газ из-за отсутствия поставок из России
"Тираспольтрансгаз-Приднестровье" отключит от газоснабжения ряд потребителей
© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы в Молдавии
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы в Молдавии. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 1 янв — РИА Новости. Часть жителей непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) осталась без газа из-за прекращения поставок, сообщила компания "Тираспольтрансгаз-Приднестровье".
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"Из-за прекращения поставок российского голубого топлива ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" сегодня до полудня отключит от газоснабжения крышные котельные, обеспечивающие отопление; частные дома в городах, селах и поселках; многоквартирные дома с автономным отоплением", — говорится в заявлении.
Как уточняется, газ пока остается только в многоквартирных домах без автономного отопления для приготовления пищи.
Ранее в среду компания "Тирастеплоэнерго" сообщила, что в ПМР также отключили централизованное отопление и горячую воду.
Сегодня российская компания "Газпром" сообщила, что с 8:00 мск 1 января остановила подачу газа через Украину. Там уточнили, что компания лишилась технической и юридической возможности подавать газ для транзита через соседнюю страну после истечения соглашения с НАК "Нафтогаз Украины".
Прокачка газа в направлении Австрии прекратилась
Вчера, 11:30
На минувшей неделе Владимир Зеленский отверг возможность продления транзитного соглашения даже при закупках третьими странами.
В Приднестровье 11 декабря на 30 суток ввели чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее ввели режим ЧП в энергетике. На эти шаги пошли из-за возможного энергетического кризиса, связанного с прекращением поставок российского газа.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.