https://ria.ru/20250101/gaz-1992227744.html

В Греции прокомментировали остановку транзита газа через Украину

В Греции прокомментировали остановку транзита газа через Украину - РИА Новости, 01.01.2025

В Греции прокомментировали остановку транзита газа через Украину

Прекращение действия соглашения о транзите газа через Украину российской компанией "Газпром" происходит в критический момент, поскольку запасы газа в... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T13:08:00+03:00

2025-01-01T13:08:00+03:00

2025-01-01T17:44:00+03:00

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АФИНЫ, 1 янв — РИА Новости. Прекращение действия соглашения о транзите газа через Украину российской компанией "Газпром" происходит в критический момент, поскольку запасы газа в европейских странах иссякают быстрее, чем обычно, пишет греческий новостной сайт Newmoney."Газпром" прекратил поставки газа через украинскую территорию, поскольку в 8:00 мск 1 января истек срок действия соглашения о транзите, заключенного между ним и "Нафтогазом Украины" в 2019 году, 2025 год стал первым годом с момента распада Советского Союза, когда газ не будет поставляться через Украину в Европу, отмечает Newmoney."Истечение срока действия соглашения <...> происходит в критический момент, поскольку запасы газа в Европе иссякают быстрее, чем обычно, что усложняет достижение целей по хранению газа на предстоящий сезон. Перебои с поставками через Украину, как ожидается, станут серьезным ударом для Молдавии. Среди стран ЕС больше всего пострадает Словакия. Венгрия продолжит получать российский газ с юга по черноморскому трубопроводу TurkStream, хотя и хотела сохранить транзит через Украину", — говорится в сообщении.Согласно данным сайта, Киев теряет около 800 миллионов долларов в год платежей от Москвы, а "Газпром" — около пяти миллиардов долларов в год от продажи газа в европейские страны через Украину."Такое развитие событий знаменует собой почти полную утрату Россией первенства на европейском газовом рынке", — полагает автор публикации.По его мнению, Россия уступает доминирующее положение на газовом рынке Европейского союза таким конкурентам, как США, Катар и Норвегия. С другой стороны, ряд европейских стран, столкнувшихся с потерей российского газа ранее, переживают замедление экономического развития, пишет Newmoney. "Для Европы потеря дешевого российского газа также имела серьезные последствия, поскольку способствовала значительному замедлению экономического роста, повышению инфляции и усугублению кризиса стоимости жизни. В то время как Европа поспешила найти альтернативные источники энергии, потеря российского газа усугубила долгосрочные опасения по поводу снижения ее глобальной конкурентоспособности и, в частности, промышленного будущего Германии", — констатирует греческое СМИ. Сайт отмечает также рост цен на газ в Европе. По данным Bloomberg, природный газ с поставкой в феврале подорожал во вторник на 2,2%. В частности, голландский газовый контракт, являющийся эталоном для Европы, подорожал на 1,1%, до 48,4 евро за мегаватт-час, по состоянию на 9:43 утра в Амстердаме. Прекращение поставок российского газа через Украину стало в среду одной из главных новостей в греческих СМИ.

https://ria.ru/20250101/slovakija-1992227248.html

https://ria.ru/20250101/avstriya-1992220638.html

https://ria.ru/20250101/ekspert-1992213907.html

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