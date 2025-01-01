Рейтинг@Mail.ru
В Греции прокомментировали остановку транзита газа через Украину - РИА Новости, 01.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:08 01.01.2025 (обновлено: 17:44 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/gaz-1992227744.html
В Греции прокомментировали остановку транзита газа через Украину
В Греции прокомментировали остановку транзита газа через Украину - РИА Новости, 01.01.2025
В Греции прокомментировали остановку транзита газа через Украину
Прекращение действия соглашения о транзите газа через Украину российской компанией "Газпром" происходит в критический момент, поскольку запасы газа в... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T13:08:00+03:00
2025-01-01T17:44:00+03:00
европа
украина
россия
газпром
нафтогаз украины
евросоюз
в мире
транзит газа через украину
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156163/42/1561634223_0:150:3110:1899_1920x0_80_0_0_65fa51bc206ce1b43ebe7a8f7870beb8.jpg
АФИНЫ, 1 янв — РИА Новости. Прекращение действия соглашения о транзите газа через Украину российской компанией "Газпром" происходит в критический момент, поскольку запасы газа в европейских странах иссякают быстрее, чем обычно, пишет греческий новостной сайт Newmoney."Газпром" прекратил поставки газа через украинскую территорию, поскольку в 8:00 мск 1 января истек срок действия соглашения о транзите, заключенного между ним и "Нафтогазом Украины" в 2019 году, 2025 год стал первым годом с момента распада Советского Союза, когда газ не будет поставляться через Украину в Европу, отмечает Newmoney."Истечение срока действия соглашения &lt;...&gt; происходит в критический момент, поскольку запасы газа в Европе иссякают быстрее, чем обычно, что усложняет достижение целей по хранению газа на предстоящий сезон. Перебои с поставками через Украину, как ожидается, станут серьезным ударом для Молдавии. Среди стран ЕС больше всего пострадает Словакия. Венгрия продолжит получать российский газ с юга по черноморскому трубопроводу TurkStream, хотя и хотела сохранить транзит через Украину", — говорится в сообщении.Согласно данным сайта, Киев теряет около 800 миллионов долларов в год платежей от Москвы, а "Газпром" — около пяти миллиардов долларов в год от продажи газа в европейские страны через Украину."Такое развитие событий знаменует собой почти полную утрату Россией первенства на европейском газовом рынке", — полагает автор публикации.По его мнению, Россия уступает доминирующее положение на газовом рынке Европейского союза таким конкурентам, как США, Катар и Норвегия. С другой стороны, ряд европейских стран, столкнувшихся с потерей российского газа ранее, переживают замедление экономического развития, пишет Newmoney. "Для Европы потеря дешевого российского газа также имела серьезные последствия, поскольку способствовала значительному замедлению экономического роста, повышению инфляции и усугублению кризиса стоимости жизни. В то время как Европа поспешила найти альтернативные источники энергии, потеря российского газа усугубила долгосрочные опасения по поводу снижения ее глобальной конкурентоспособности и, в частности, промышленного будущего Германии", — констатирует греческое СМИ. Сайт отмечает также рост цен на газ в Европе. По данным Bloomberg, природный газ с поставкой в феврале подорожал во вторник на 2,2%. В частности, голландский газовый контракт, являющийся эталоном для Европы, подорожал на 1,1%, до 48,4 евро за мегаватт-час, по состоянию на 9:43 утра в Амстердаме. Прекращение поставок российского газа через Украину стало в среду одной из главных новостей в греческих СМИ.
https://ria.ru/20250101/slovakija-1992227248.html
https://ria.ru/20250101/avstriya-1992220638.html
https://ria.ru/20250101/ekspert-1992213907.html
европа
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156163/42/1561634223_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_dd0ba2ad8e2811e1a78f230fc21d1bdf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, украина, россия, газпром, нафтогаз украины, евросоюз, в мире, транзит газа через украину
Европа, Украина, Россия, Газпром, Нафтогаз Украины, Евросоюз, В мире, транзит газа через Украину
В Греции прокомментировали остановку транзита газа через Украину

Newmoney: "Газпром" приостановил транзит газа через Украину в критический момент

© РИА Новости / СтрингерГазораспределительная станция во Львовской области
Газораспределительная станция во Львовской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
Газораспределительная станция во Львовской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АФИНЫ, 1 янв — РИА Новости. Прекращение действия соглашения о транзите газа через Украину российской компанией "Газпром" происходит в критический момент, поскольку запасы газа в европейских странах иссякают быстрее, чем обычно, пишет греческий новостной сайт Newmoney.
"Газпром" прекратил поставки газа через украинскую территорию, поскольку в 8:00 мск 1 января истек срок действия соглашения о транзите, заключенного между ним и "Нафтогазом Украины" в 2019 году, 2025 год стал первым годом с момента распада Советского Союза, когда газ не будет поставляться через Украину в Европу, отмечает Newmoney.
Газокомпрессорная станция в Словакии - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
Словацкий энергооператор заявил, что транзит газа не из России будет дороже
Вчера, 12:55
"Истечение срока действия соглашения <...> происходит в критический момент, поскольку запасы газа в Европе иссякают быстрее, чем обычно, что усложняет достижение целей по хранению газа на предстоящий сезон. Перебои с поставками через Украину, как ожидается, станут серьезным ударом для Молдавии. Среди стран ЕС больше всего пострадает Словакия. Венгрия продолжит получать российский газ с юга по черноморскому трубопроводу TurkStream, хотя и хотела сохранить транзит через Украину", — говорится в сообщении.
Согласно данным сайта, Киев теряет около 800 миллионов долларов в год платежей от Москвы, а "Газпром" — около пяти миллиардов долларов в год от продажи газа в европейские страны через Украину.
"Такое развитие событий знаменует собой почти полную утрату Россией первенства на европейском газовом рынке", — полагает автор публикации.
По его мнению, Россия уступает доминирующее положение на газовом рынке Европейского союза таким конкурентам, как США, Катар и Норвегия.
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
Минэнерго Австрии прокомментировало завершение транзита газа через Украину
Вчера, 11:02
С другой стороны, ряд европейских стран, столкнувшихся с потерей российского газа ранее, переживают замедление экономического развития, пишет Newmoney.
"Для Европы потеря дешевого российского газа также имела серьезные последствия, поскольку способствовала значительному замедлению экономического роста, повышению инфляции и усугублению кризиса стоимости жизни. В то время как Европа поспешила найти альтернативные источники энергии, потеря российского газа усугубила долгосрочные опасения по поводу снижения ее глобальной конкурентоспособности и, в частности, промышленного будущего Германии", — констатирует греческое СМИ.
Сайт отмечает также рост цен на газ в Европе.
По данным Bloomberg, природный газ с поставкой в феврале подорожал во вторник на 2,2%. В частности, голландский газовый контракт, являющийся эталоном для Европы, подорожал на 1,1%, до 48,4 евро за мегаватт-час, по состоянию на 9:43 утра в Амстердаме.
Прекращение поставок российского газа через Украину стало в среду одной из главных новостей в греческих СМИ.
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
Экономист рассказал, чем можно заместить транзит газа через Украину
Вчера, 09:58
 
ЕвропаУкраинаРоссияГазпромНафтогаз УкраиныЕвросоюзВ миретранзит газа через Украину
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала