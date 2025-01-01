https://ria.ru/20250101/gaz-1992223228.html

Премьер Словакии прокомментировал остановку транзита газа через Украину

Премьер Словакии прокомментировал остановку транзита газа через Украину - РИА Новости, 01.01.2025

Премьер Словакии прокомментировал остановку транзита газа через Украину

Остановка транзита газа через Украину в Европу будет иметь последствия для ЕС, заявил премьер Словакии Роберт Фицо, он опубликовал видеообращение на странице в... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T11:54:00+03:00

2025-01-01T11:54:00+03:00

2025-01-01T14:09:00+03:00

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роберт фицо

россия

санкции в отношении россии

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БРАТИСЛАВА, 1 янв — РИА Новости. Остановка транзита газа через Украину в Европу будет иметь последствия для ЕС, заявил премьер Словакии Роберт Фицо, он опубликовал видеообращение на странице в Facebook*."Это будет иметь суровые последствия для нас всех в Европейском союзе, но только не для России", — сказал он.Сегодня "Газпром" сообщил, что с 8:00 мск 1 января остановил подачу газа через Украину. В компании уточнили, что лишились технической и юридической возможности подавать газ для транзита через соседнюю страну после истечения соглашения с НАК "Нафтогаз Украины".При этом на минувшей неделе Владимир Зеленский отверг возможность продления транзитного соглашения даже при закупках третьими странами.В прошлом году "Газпром" поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в ЕС. Теперь единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев остается "Балканский поток", который принимает топливо из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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https://ria.ru/20250101/avstriya-1992220638.html

https://ria.ru/20250101/ekspert-1992213907.html

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украина, словакия, роберт фицо, россия, санкции в отношении россии