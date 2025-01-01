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Премьер Словакии прокомментировал остановку транзита газа через Украину - РИА Новости, 01.01.2025
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11:54 01.01.2025 (обновлено: 14:09 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/gaz-1992223228.html
Премьер Словакии прокомментировал остановку транзита газа через Украину
Премьер Словакии прокомментировал остановку транзита газа через Украину - РИА Новости, 01.01.2025
Премьер Словакии прокомментировал остановку транзита газа через Украину
Остановка транзита газа через Украину в Европу будет иметь последствия для ЕС, заявил премьер Словакии Роберт Фицо, он опубликовал видеообращение на странице в... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T11:54:00+03:00
2025-01-01T14:09:00+03:00
украина
словакия
роберт фицо
россия
санкции в отношении россии
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БРАТИСЛАВА, 1 янв — РИА Новости. Остановка транзита газа через Украину в Европу будет иметь последствия для ЕС, заявил премьер Словакии Роберт Фицо, он опубликовал видеообращение на странице в Facebook*.&quot;Это будет иметь суровые последствия для нас всех в Европейском союзе, но только не для России&quot;, — сказал он.Сегодня "Газпром" сообщил, что с 8:00 мск 1 января остановил подачу газа через Украину. В компании уточнили, что лишились технической и юридической возможности подавать газ для транзита через соседнюю страну после истечения соглашения с НАК "Нафтогаз Украины".При этом на минувшей неделе Владимир Зеленский отверг возможность продления транзитного соглашения даже при закупках третьими странами.В прошлом году "Газпром" поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в ЕС. Теперь единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев остается "Балканский поток", который принимает топливо из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250101/pridnestrove-1992212606.html
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украина, словакия, роберт фицо, россия, санкции в отношении россии
Украина, Словакия, Роберт Фицо, Россия, Санкции в отношении России
Премьер Словакии прокомментировал остановку транзита газа через Украину

Фицо: остановка транзита газа через Украину будет иметь последствия для ЕС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГазораспределительная станция в Стрыйском районе Львовской области
Газораспределительная станция в Стрыйском районе Львовской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Газораспределительная станция в Стрыйском районе Львовской области. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 1 янв — РИА Новости. Остановка транзита газа через Украину в Европу будет иметь последствия для ЕС, заявил премьер Словакии Роберт Фицо, он опубликовал видеообращение на странице в Facebook*.
«

"Это будет иметь суровые последствия для нас всех в Европейском союзе, но только не для России", — сказал он.

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Сегодня "Газпром" сообщил, что с 8:00 мск 1 января остановил подачу газа через Украину. В компании уточнили, что лишились технической и юридической возможности подавать газ для транзита через соседнюю страну после истечения соглашения с НАК "Нафтогаз Украины".
При этом на минувшей неделе Владимир Зеленский отверг возможность продления транзитного соглашения даже при закупках третьими странами.
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В прошлом году "Газпром" поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в ЕС.
Теперь единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев остается "Балканский поток", который принимает топливо из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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УкраинаСловакияРоберт ФицоРоссияСанкции в отношении России
 
 
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