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Словацкая компания Eustream подтвердила остановку потока газа из Украины - РИА Новости, 01.01.2025
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11:24 01.01.2025
https://ria.ru/20250101/gaz-1992221692.html
Словацкая компания Eustream подтвердила остановку потока газа из Украины
Словацкая компания Eustream подтвердила остановку потока газа из Украины - РИА Новости, 01.01.2025
Словацкая компания Eustream подтвердила остановку потока газа из Украины
Словацкая газотранспортная компания Eustream подтвердила, что поток газа из Украины в Словакию остановился, сообщило издание Denník N. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T11:24:00+03:00
2025-01-01T11:24:00+03:00
словакия
украина
австрия
eustream
газпром
нафтогаз украины
турецкий поток
в мире
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БРАТИСЛАВА, 1 янв - РИА Новости. Словацкая газотранспортная компания Eustream подтвердила, что поток газа из Украины в Словакию остановился, сообщило издание Denník N. "Eustream подтвердила, что поток сырья из Украины в Словакию остановился", - говорится в сообщении издания. Компания Eustream является оператором словацкой газотранспортной системы. Соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке природного газа по украинской территории было заключено 30 декабря 2019 года и истекло через пять лет – в последний день 2024 года. Поставки в рамках этого документа прекратились в 8:00 мск 1 января. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. "Газпром" в 2024 году поставил по этому маршруту около 15,5 миллиарда кубометров, что составило примерно 4,5% от общего потребления в ЕС. Российский газ по нему получали Молдавия и четыре страны Евросоюза: Словакия, Австрия, Италия и Чехия. Доминировал украинский транзит в газоснабжении Австрии, Словакии и Молдавии. Единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев без транзита останется "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию. Часть российского газа, шедшего через Украину, можно переориентировать на турецкий маршрут, отмечали опрошенные РИА Новости эксперты. Речь идет об объеме до 1-2 миллиардов кубометров в год, так топливо смогут получить Словакия и Австрия. Эксперты предупреждали, что остановка транзита грозит ростом газовых котировок и локальными дисбалансами на рынке газа в Европе.
https://ria.ru/20250101/ekspert-1992213907.html
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словакия, украина, австрия, eustream, газпром, нафтогаз украины, турецкий поток, в мире
Словакия, Украина, Австрия, Eustream, Газпром, Нафтогаз Украины, Турецкий поток, В мире
Словацкая компания Eustream подтвердила остановку потока газа из Украины

Компания Eustream подтвердила остановку транзита газа из Украины в Словакию

© AP Photo / Petr David JosekГазокомпрессорная станция в Словакии
Газокомпрессорная станция в Словакии - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Газокомпрессорная станция в Словакии. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 1 янв - РИА Новости. Словацкая газотранспортная компания Eustream подтвердила, что поток газа из Украины в Словакию остановился, сообщило издание Denník N.
"Eustream подтвердила, что поток сырья из Украины в Словакию остановился", - говорится в сообщении издания.
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
Экономист рассказал, чем можно заместить транзит газа через Украину
Вчера, 09:58
Компания Eustream является оператором словацкой газотранспортной системы.
Соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке природного газа по украинской территории было заключено 30 декабря 2019 года и истекло через пять лет – в последний день 2024 года. Поставки в рамках этого документа прекратились в 8:00 мск 1 января. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор.
"Газпром" в 2024 году поставил по этому маршруту около 15,5 миллиарда кубометров, что составило примерно 4,5% от общего потребления в ЕС. Российский газ по нему получали Молдавия и четыре страны Евросоюза: Словакия, Австрия, Италия и Чехия. Доминировал украинский транзит в газоснабжении Австрии, Словакии и Молдавии.
Единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев без транзита останется "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.
Часть российского газа, шедшего через Украину, можно переориентировать на турецкий маршрут, отмечали опрошенные РИА Новости эксперты. Речь идет об объеме до 1-2 миллиардов кубометров в год, так топливо смогут получить Словакия и Австрия. Эксперты предупреждали, что остановка транзита грозит ростом газовых котировок и локальными дисбалансами на рынке газа в Европе.
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
"Остаются опасения". В Европе забили тревогу из-за российского газа
Вчера, 09:23
 
СловакияУкраинаАвстрияEustreamГазпромНафтогаз УкраиныТурецкий потокВ мире
 
 
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