https://ria.ru/20250101/gaz-1992210218.html

Минэнерго Украины остановило транспортировку российского газа

Минэнерго Украины остановило транспортировку российского газа - РИА Новости, 01.01.2025

Минэнерго Украины остановило транспортировку российского газа

Министерство энергетики Украины заявило, что прекратило транспортировку российского газа по территории страны. РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T08:34:00+03:00

2025-01-01T08:34:00+03:00

2025-01-01T08:35:00+03:00

украина

газ украина

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Министерство энергетики Украины заявило, что прекратило транспортировку российского газа по территории страны."В 07.00 в интересах национальной безопасности остановлена транспортировка российского природного газа по территории Украины", - сообщило ведомство в Telegram-канале.В заявлении говорится, что Украина в установленном порядке проинформировала об этом международных партнеров.

https://ria.ru/20241230/smi-1992085668.html

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