Рейтинг@Mail.ru
Минэнерго Украины остановило транспортировку российского газа - РИА Новости, 01.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:34 01.01.2025 (обновлено: 08:35 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/gaz-1992210218.html
Минэнерго Украины остановило транспортировку российского газа
Минэнерго Украины остановило транспортировку российского газа - РИА Новости, 01.01.2025
Минэнерго Украины остановило транспортировку российского газа
Министерство энергетики Украины заявило, что прекратило транспортировку российского газа по территории страны. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T08:34:00+03:00
2025-01-01T08:35:00+03:00
украина
газ украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151773/85/1517738546_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_71f29dcdc04ed9cfa1566fbede418c25.jpg
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Министерство энергетики Украины заявило, что прекратило транспортировку российского газа по территории страны."В 07.00 в интересах национальной безопасности остановлена транспортировка российского природного газа по территории Украины", - сообщило ведомство в Telegram-канале.В заявлении говорится, что Украина в установленном порядке проинформировала об этом международных партнеров.
https://ria.ru/20241230/smi-1992085668.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151773/85/1517738546_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_133e37f78f384a99b540b1eb35448707.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, газ украина
Украина, Газ Украина
Минэнерго Украины остановило транспортировку российского газа

Минэнерго Украины заявило о прекращении транзита газа из РФ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГазодобывающее предприятие на Украине
Газодобывающее предприятие на Украине - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Газодобывающее предприятие на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Министерство энергетики Украины заявило, что прекратило транспортировку российского газа по территории страны.
"В 07.00 в интересах национальной безопасности остановлена транспортировка российского природного газа по территории Украины", - сообщило ведомство в Telegram-канале.
В заявлении говорится, что Украина в установленном порядке проинформировала об этом международных партнеров.
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
На Украине в четыре раза поднимут тарифы на транспортировку газа
30 декабря 2024, 16:52
 
УкраинаГаз Украина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала