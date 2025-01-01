https://ria.ru/20250101/gaz-1992210218.html
Минэнерго Украины остановило транспортировку российского газа
Минэнерго Украины остановило транспортировку российского газа - РИА Новости, 01.01.2025
Минэнерго Украины остановило транспортировку российского газа
Министерство энергетики Украины заявило, что прекратило транспортировку российского газа по территории страны. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T08:34:00+03:00
2025-01-01T08:34:00+03:00
2025-01-01T08:35:00+03:00
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Министерство энергетики Украины заявило, что прекратило транспортировку российского газа по территории страны."В 07.00 в интересах национальной безопасности остановлена транспортировка российского природного газа по территории Украины", - сообщило ведомство в Telegram-канале.В заявлении говорится, что Украина в установленном порядке проинформировала об этом международных партнеров.
https://ria.ru/20241230/smi-1992085668.html
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украина, газ украина
Минэнерго Украины остановило транспортировку российского газа
Минэнерго Украины заявило о прекращении транзита газа из РФ