"Газпром" прекратил подачу газа через Украину
Подача российского газа через Украину прекратилась с 1 января
Логотип компании "Газпром". Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. "Газпром" прекратил подачу газа через Украину, сообщила российская компания в Telegram-канале.
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"С 8:00 мск подача российского газа для его транспортировки через территорию Украины не осуществляется", — заявили в "Газпроме".
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Там напомнили, что сегодня завершился срок действия подписанного 30 декабря 2019 года соглашения между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" на организацию транспортировки российского газа через территорию соседней страны и соглашения о взаимодействии между операторами ГТС обеих стран — ПАО "Газпром" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины".
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"В связи с неоднократно и явно выраженным отказом украинской стороны продлевать данные соглашения "Газпром" был лишен технической и юридической возможности подавать с 1 января 2025 года газ для транзита через территорию Украины", — подчеркнули в российской компании.
В прошлом году "Газпром" поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в Евросоюзе. На минувшей неделе Владимир Зеленский отверг возможность продления транзитного соглашения даже при закупках третьими странами.
В случае остановки поставок единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев останется "Балканский поток", который принимает топливо из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.