https://ria.ru/20250101/frantsija-1992274237.html

Во Франции в новогоднюю ночь сожгли почти тысячу автомобилей

Во Франции в новогоднюю ночь сожгли почти тысячу автомобилей - РИА Новости, 01.01.2025

Во Франции в новогоднюю ночь сожгли почти тысячу автомобилей

Почти 1000 машин сожгли во Франции в новогоднюю ночь, более 400 человек были задержаны, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T23:15:00+03:00

2025-01-01T23:15:00+03:00

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ПАРИЖ, 1 янв - РИА Новости. Почти 1000 машин сожгли во Франции в новогоднюю ночь, более 400 человек были задержаны, сообщает телеканал BFMTV. "По данным МВД на 1 января, в ночь со вторника, 31 декабря 2024 года, на понедельник, 1 января 2025 года, было подожжено 984 транспортных средства, задержаны 420 человек и взяты под стражу 310 человек", - сообщило СМИ. Согласно главе МВД Бруно Ретайо, множество инцидентов также было связано с запуском фейерверков, в том числе в стражей правопорядка и пожарных. Так, в Лионе двухлетняя девочка получила ранения лица и глаза, когда в коляску попал зажженный фейерверк. Еще один человек попал в больницу в критическом состоянии также из-за происшествия с фейерверком. Ранее префектура сообщила, что порядка 10 тысяч правоохранителей будут привлечены к работе в парижском столичном регионе в праздники. Всего во Франции в этот период задействованы 90 тысяч силовиков. Глава МВД Франции Бруно Ретайо призвал префектов и сотрудников служб безопасности быть чрезвычайно бдительными во время празднований конца года "в связи с высоким уровнем террористической угрозы, тяготеющей над страной", а также "ростом международной напряженности".

https://ria.ru/20240826/moshenniki-1968503980.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, лион