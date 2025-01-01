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Во Франции в новогоднюю ночь сожгли почти тысячу автомобилей - РИА Новости, 01.01.2025
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23:15 01.01.2025 (обновлено: 23:19 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/frantsija-1992274237.html
Во Франции в новогоднюю ночь сожгли почти тысячу автомобилей
Во Франции в новогоднюю ночь сожгли почти тысячу автомобилей - РИА Новости, 01.01.2025
Во Франции в новогоднюю ночь сожгли почти тысячу автомобилей
Почти 1000 машин сожгли во Франции в новогоднюю ночь, более 400 человек были задержаны, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 01.01.2025
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ПАРИЖ, 1 янв - РИА Новости. Почти 1000 машин сожгли во Франции в новогоднюю ночь, более 400 человек были задержаны, сообщает телеканал BFMTV. "По данным МВД на 1 января, в ночь со вторника, 31 декабря 2024 года, на понедельник, 1 января 2025 года, было подожжено 984 транспортных средства, задержаны 420 человек и взяты под стражу 310 человек", - сообщило СМИ. Согласно главе МВД Бруно Ретайо, множество инцидентов также было связано с запуском фейерверков, в том числе в стражей правопорядка и пожарных. Так, в Лионе двухлетняя девочка получила ранения лица и глаза, когда в коляску попал зажженный фейерверк. Еще один человек попал в больницу в критическом состоянии также из-за происшествия с фейерверком. Ранее префектура сообщила, что порядка 10 тысяч правоохранителей будут привлечены к работе в парижском столичном регионе в праздники. Всего во Франции в этот период задействованы 90 тысяч силовиков. Глава МВД Франции Бруно Ретайо призвал префектов и сотрудников служб безопасности быть чрезвычайно бдительными во время празднований конца года "в связи с высоким уровнем террористической угрозы, тяготеющей над страной", а также "ростом международной напряженности".
https://ria.ru/20240826/moshenniki-1968503980.html
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в мире, франция, лион
В мире, Франция, Лион
Во Франции в новогоднюю ночь сожгли почти тысячу автомобилей

BFMTV: во Франции в новогоднюю ночь сожгли 984 автомобиля, задержаны 420 человек

© РИА Новости / Евгений ПолойкоСотрудники полиции во Франции
Сотрудники полиции во Франции - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости / Евгений Полойко
Сотрудники полиции во Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 1 янв - РИА Новости. Почти 1000 машин сожгли во Франции в новогоднюю ночь, более 400 человек были задержаны, сообщает телеканал BFMTV.
"По данным МВД на 1 января, в ночь со вторника, 31 декабря 2024 года, на понедельник, 1 января 2025 года, было подожжено 984 транспортных средства, задержаны 420 человек и взяты под стражу 310 человек", - сообщило СМИ.
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Согласно главе МВД Бруно Ретайо, множество инцидентов также было связано с запуском фейерверков, в том числе в стражей правопорядка и пожарных.
Так, в Лионе двухлетняя девочка получила ранения лица и глаза, когда в коляску попал зажженный фейерверк. Еще один человек попал в больницу в критическом состоянии также из-за происшествия с фейерверком.
Ранее префектура сообщила, что порядка 10 тысяч правоохранителей будут привлечены к работе в парижском столичном регионе в праздники. Всего во Франции в этот период задействованы 90 тысяч силовиков.
Глава МВД Франции Бруно Ретайо призвал префектов и сотрудников служб безопасности быть чрезвычайно бдительными во время празднований конца года "в связи с высоким уровнем террористической угрозы, тяготеющей над страной", а также "ростом международной напряженности".
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