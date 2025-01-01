https://ria.ru/20250101/feyerverk-1992276238.html
При инциденте с фейерверком на Гавайях погибли два человека
При инциденте с фейерверком на Гавайях погибли два человека - РИА Новости, 02.01.2025
При инциденте с фейерверком на Гавайях погибли два человека
Неотложная помощь столицы штата Гавайи Гонолулу подтвердила гибель двух человек и ранение ещё 20 при инциденте с фейерверком на Гавайях. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-01T23:52:00+03:00
2025-01-01T23:52:00+03:00
2025-01-02T00:00:00+03:00
гавайи
в мире
гонолулу
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Неотложная помощь столицы штата Гавайи Гонолулу подтвердила гибель двух человек и ранение ещё 20 при инциденте с фейерверком на Гавайях.Ранее местная газета Hawaii News Now сообщала, что из-за фейерверков погибли по меньшей мере два человека, 22 получили ранения."Персонал скорой помощи на месте происшествия смог опознать 20 пациентов... двое пациентов были объявлены скончавшимися на месте происшествия", - заявил старший фельдшер неотложной помощи Гонолулу Санни Джонсон на брифинге.
https://ria.ru/20250101/feyerverk-1992223363.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гавайи, в мире, гонолулу
При инциденте с фейерверком на Гавайях погибли два человека
При инциденте с фейерверком на Гавайях погибли два человека, еще 20 пострадали