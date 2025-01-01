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При инциденте с фейерверком на Гавайях погибли два человека - РИА Новости, 02.01.2025
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23:52 01.01.2025 (обновлено: 00:00 02.01.2025)
https://ria.ru/20250101/feyerverk-1992276238.html
При инциденте с фейерверком на Гавайях погибли два человека
При инциденте с фейерверком на Гавайях погибли два человека - РИА Новости, 02.01.2025
При инциденте с фейерверком на Гавайях погибли два человека
Неотложная помощь столицы штата Гавайи Гонолулу подтвердила гибель двух человек и ранение ещё 20 при инциденте с фейерверком на Гавайях. РИА Новости, 02.01.2025
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гавайи
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Неотложная помощь столицы штата Гавайи Гонолулу подтвердила гибель двух человек и ранение ещё 20 при инциденте с фейерверком на Гавайях.Ранее местная газета Hawaii News Now сообщала, что из-за фейерверков погибли по меньшей мере два человека, 22 получили ранения."Персонал скорой помощи на месте происшествия смог опознать 20 пациентов... двое пациентов были объявлены скончавшимися на месте происшествия", - заявил старший фельдшер неотложной помощи Гонолулу Санни Джонсон на брифинге.
https://ria.ru/20250101/feyerverk-1992223363.html
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гавайи, в мире, гонолулу
Гавайи, В мире, Гонолулу
При инциденте с фейерверком на Гавайях погибли два человека

При инциденте с фейерверком на Гавайях погибли два человека, еще 20 пострадали

© iStock.com / InfinitumProduxПетарда
Петарда - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© iStock.com / InfinitumProdux
Петарда. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Неотложная помощь столицы штата Гавайи Гонолулу подтвердила гибель двух человек и ранение ещё 20 при инциденте с фейерверком на Гавайях.
Ранее местная газета Hawaii News Now сообщала, что из-за фейерверков погибли по меньшей мере два человека, 22 получили ранения.
«
"Персонал скорой помощи на месте происшествия смог опознать 20 пациентов... двое пациентов были объявлены скончавшимися на месте происшествия", - заявил старший фельдшер неотложной помощи Гонолулу Санни Джонсон на брифинге.
Горящий грузовик с фейерверками в Красногорске. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
В Подмосковье попавший в аварию грузовик устроил фейерверк
Вчера, 11:55
 
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