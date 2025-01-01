https://ria.ru/20250101/feyerverk-1992223363.html
В Подмосковье попавший в аварию грузовик устроил фейерверк
В Подмосковье попавший в аварию грузовик устроил фейерверк - РИА Новости, 01.01.2025
В Подмосковье попавший в аварию грузовик устроил фейерверк
В Подмосковье грузовик с фейерверками попал в аварию и загорелся, что привело к детонации его содержимого, пишет Telegram-канал Mash. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T11:55:00+03:00
2025-01-01T11:55:00+03:00
2025-01-01T13:48:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
красногорск
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В Подмосковье грузовик с фейерверками попал в аварию и загорелся, что привело к детонации его содержимого, пишет Telegram-канал Mash."Со слов очевидцев, автомобиль загорелся после столкновения. Потом начался салют", — говорится в материале.В публикации указали, что авария с перевозящей фейерверки машиной произошла на Волоколамском шоссе в Красногорске.Движение в сторону области перекрыто.
https://ria.ru/20250101/pozhar-1992209929.html
московская область (подмосковье)
красногорск
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происшествия, московская область (подмосковье), красногорск
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Красногорск
В Подмосковье попавший в аварию грузовик устроил фейерверк
Mash: грузовик с фейерверками попал в аварию в Подмосковье и загорелся