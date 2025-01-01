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В Подмосковье попавший в аварию грузовик устроил фейерверк - РИА Новости, 01.01.2025
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11:55 01.01.2025 (обновлено: 13:48 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/feyerverk-1992223363.html
В Подмосковье попавший в аварию грузовик устроил фейерверк
В Подмосковье попавший в аварию грузовик устроил фейерверк - РИА Новости, 01.01.2025
В Подмосковье попавший в аварию грузовик устроил фейерверк
В Подмосковье грузовик с фейерверками попал в аварию и загорелся, что привело к детонации его содержимого, пишет Telegram-канал Mash. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T11:55:00+03:00
2025-01-01T13:48:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
красногорск
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В Подмосковье грузовик с фейерверками попал в аварию и загорелся, что привело к детонации его содержимого, пишет Telegram-канал Mash."Со слов очевидцев, автомобиль загорелся после столкновения. Потом начался салют", — говорится в материале.В публикации указали, что авария с перевозящей фейерверки машиной произошла на Волоколамском шоссе в Красногорске.Движение в сторону области перекрыто.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), красногорск
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Красногорск
В Подмосковье попавший в аварию грузовик устроил фейерверк

Mash: грузовик с фейерверками попал в аварию в Подмосковье и загорелся

Горящий грузовик с фейерверками в Красногорске. Кадр видео очевидца
Горящий грузовик с фейерверками в Красногорске. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
Горящий грузовик с фейерверками в Красногорске. Кадр видео очевидца
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В Подмосковье грузовик с фейерверками попал в аварию и загорелся, что привело к детонации его содержимого, пишет Telegram-канал Mash.
«
"Со слов очевидцев, автомобиль загорелся после столкновения. Потом начался салют", — говорится в материале.
В публикации указали, что авария с перевозящей фейерверки машиной произошла на Волоколамском шоссе в Красногорске.
Движение в сторону области перекрыто.
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