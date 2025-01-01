https://ria.ru/20250101/fbr-1992273085.html

ФБР раскрыло информацию о подозреваемом в теракте в Новом Орлеане

ФБР раскрыло информацию о подозреваемом в теракте в Новом Орлеане - РИА Новости, 01.01.2025

ФБР раскрыло информацию о подозреваемом в теракте в Новом Орлеане

ФБР подтвердило, что подозреваемый в теракте в Новом Орлеане был ветераном армии США, заявила специальный агент Алита Данкен. РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T22:43:00+03:00

2025-01-01T22:43:00+03:00

2025-01-01T22:53:00+03:00

новый орлеан

сша

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техас

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ВАШИНГТОН, 1 янв - РИА Новости. ФБР подтвердило, что подозреваемый в теракте в Новом Орлеане был ветераном армии США, заявила специальный агент Алита Данкен."Этот человек был ветераном армии", - сказала Данкен на пресс-конференции, уточнив, что он окончил военную службу без каких-либо нареканий.Ранее ФБР подтвердило РИА Новости, что подозреваемый в теракте в Новом Орлеане был 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд Дин Джаббар, в авто, на котором он осуществил атаку, была обнаружена символика запрещенной в США и РФ террористической организации ИГИЛ*.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20250101/tramp-1992259274.html

новый орлеан

сша

техас

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новый орлеан, сша, фбр, наезд автомобиля на толпу в новом орлеане, в мире, техас