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ФБР раскрыло информацию о подозреваемом в теракте в Новом Орлеане - РИА Новости, 01.01.2025
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22:43 01.01.2025 (обновлено: 22:53 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/fbr-1992273085.html
ФБР раскрыло информацию о подозреваемом в теракте в Новом Орлеане
ФБР раскрыло информацию о подозреваемом в теракте в Новом Орлеане - РИА Новости, 01.01.2025
ФБР раскрыло информацию о подозреваемом в теракте в Новом Орлеане
ФБР подтвердило, что подозреваемый в теракте в Новом Орлеане был ветераном армии США, заявила специальный агент Алита Данкен. РИА Новости, 01.01.2025
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новый орлеан
сша
фбр
наезд автомобиля на толпу в новом орлеане
в мире
техас
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ВАШИНГТОН, 1 янв - РИА Новости. ФБР подтвердило, что подозреваемый в теракте в Новом Орлеане был ветераном армии США, заявила специальный агент Алита Данкен."Этот человек был ветераном армии", - сказала Данкен на пресс-конференции, уточнив, что он окончил военную службу без каких-либо нареканий.Ранее ФБР подтвердило РИА Новости, что подозреваемый в теракте в Новом Орлеане был 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд Дин Джаббар, в авто, на котором он осуществил атаку, была обнаружена символика запрещенной в США и РФ террористической организации ИГИЛ*.* Террористическая группировка, запрещенная в России
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новый орлеан, сша, фбр, наезд автомобиля на толпу в новом орлеане, в мире, техас
Новый Орлеан, США, ФБР, Наезд автомобиля на толпу в Новом Орлеане, В мире, Техас
ФБР раскрыло информацию о подозреваемом в теракте в Новом Орлеане

ФБР: подозреваемый в теракте в Новом Орлеане был ветераном армии США

© AP Photo / Gerald HerbertСотрудники полиции на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США
Сотрудники полиции на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© AP Photo / Gerald Herbert
Сотрудники полиции на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США
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ВАШИНГТОН, 1 янв - РИА Новости. ФБР подтвердило, что подозреваемый в теракте в Новом Орлеане был ветераном армии США, заявила специальный агент Алита Данкен.
«
"Этот человек был ветераном армии", - сказала Данкен на пресс-конференции, уточнив, что он окончил военную службу без каких-либо нареканий.
Ранее ФБР подтвердило РИА Новости, что подозреваемый в теракте в Новом Орлеане был 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд Дин Джаббар, в авто, на котором он осуществил атаку, была обнаружена символика запрещенной в США и РФ террористической организации ИГИЛ*.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
Сотрудники полиции на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
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Новый ОрлеанСШАФБРНаезд автомобиля на толпу в Новом ОрлеанеВ миреТехас
 
 
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