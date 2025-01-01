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ФБР обнаружило взрывные устройства после наезда на толпу в Новом Орлеане

ФБР обнаружило взрывные устройства после наезда на толпу в Новом Орлеане - РИА Новости, 01.01.2025

ФБР обнаружило взрывные устройства после наезда на толпу в Новом Орлеане

ФБР обнаружило самодельные взрывные устройства после наезда автомобиля на толпу в Новом Орлеане, сообщил телеканал Fox News. РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T16:05:00+03:00

2025-01-01T16:05:00+03:00

2025-01-01T18:37:00+03:00

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. ФБР обнаружило самодельные взрывные устройства после наезда автомобиля на толпу в Новом Орлеане, сообщил телеканал Fox News."ФБР сообщило об обнаружении самодельных взрывных устройств, следователи работают над тем, чтобы выяснить, являются ли они рабочими", — указано в материале.Сегодня водитель на грузовике на большой скорости въехал в толпу людей на Бурбон-стрит в Новом Орлеане в США. После этого злоумышленник вышел из машины и начал стрелять из автомата, полиция ликвидировала его ответным огнем. Телеканал ABC News со ссылкой на полицию и власти сообщил как минимум о десяти погибших. По последним данным, пострадали еще 35 человек. В перестрелке с водителем фуры получили ранения два полицейских, они находятся в стабильном состоянии.Действия злоумышленника, вероятно, были преднамеренными, сообщал ABC News со ссылкой на полицию. При этом в ФБР заявили, что пока не считают инцидент терактом.

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Теракт в Новом Орлеане Новые кадры произошедшего в Новом Орлеане. Как минимум 10 человек погибли, еще 30 пострадали после того, как транспортное средство въехало в толпу в Новом Орлеане в США, сообщает телеканал ABC News. 2025-01-01T16:05 true PT0M30S

Кадры с места трагедии в Новом Орлеане Как минимум 10 человек погибли, еще 30 пострадали после того, как транспортное средство въехало в толпу в Новом Орлеане в США, сообщает телеканал ABC News. 2025-01-01T16:05 true PT0M38S

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