https://ria.ru/20250101/estoniya-1992207001.html

СМИ: экс-президент Эстонии Рюйтель умер в возрасте 96 лет

СМИ: экс-президент Эстонии Рюйтель умер в возрасте 96 лет - РИА Новости, 01.01.2025

СМИ: экс-президент Эстонии Рюйтель умер в возрасте 96 лет

Бывший президент Эстонии Арнольд Рюйтель скончался в возрасте 96 лет, сообщает эстонская газета Postimees. РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T06:44:00+03:00

2025-01-01T06:44:00+03:00

2025-01-01T07:47:00+03:00

в мире

эстония

https://cdnn21.img.ria.ru/images/72538/79/725387948_0:517:1366:1285_1920x0_80_0_0_155e5df5edbddfe8ac082ad3d623fbbf.jpg

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Бывший президент Эстонии Арнольд Рюйтель скончался в возрасте 96 лет, сообщает эстонская газета Postimees. На прошлой неделе сообщалось, что Рюйтель был госпитализирован в тяжелом состоянии. О причинах госпитализации ничего не говорится. Рюйтель занимал пост президента Эстонии с 2001 по 2006 год. Вдова экс-президента – Ингрид Рюйтель, известный фольклорист и музыковед. У Рюйтеля осталось две дочери и шесть внуков.

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, эстония