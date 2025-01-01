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СМИ: экс-президент Эстонии Рюйтель умер в возрасте 96 лет - РИА Новости, 01.01.2025
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06:44 01.01.2025 (обновлено: 07:47 01.01.2025)
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СМИ: экс-президент Эстонии Рюйтель умер в возрасте 96 лет
СМИ: экс-президент Эстонии Рюйтель умер в возрасте 96 лет - РИА Новости, 01.01.2025
СМИ: экс-президент Эстонии Рюйтель умер в возрасте 96 лет
Бывший президент Эстонии Арнольд Рюйтель скончался в возрасте 96 лет, сообщает эстонская газета Postimees. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T06:44:00+03:00
2025-01-01T07:47:00+03:00
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Бывший президент Эстонии Арнольд Рюйтель скончался в возрасте 96 лет, сообщает эстонская газета Postimees. На прошлой неделе сообщалось, что Рюйтель был госпитализирован в тяжелом состоянии. О причинах госпитализации ничего не говорится. Рюйтель занимал пост президента Эстонии с 2001 по 2006 год. Вдова экс-президента – Ингрид Рюйтель, известный фольклорист и музыковед. У Рюйтеля осталось две дочери и шесть внуков.
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в мире, эстония
В мире, Эстония
СМИ: экс-президент Эстонии Рюйтель умер в возрасте 96 лет

Postimees: бывший президент Эстонии Рюйтель умер в возрасте 96 лет

© РИА Новости / В.Мааск | Перейти в медиабанкАрнольд Рюйтель
Арнольд Рюйтель - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости / В.Мааск
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Арнольд Рюйтель. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Бывший президент Эстонии Арнольд Рюйтель скончался в возрасте 96 лет, сообщает эстонская газета Postimees.
На прошлой неделе сообщалось, что Рюйтель был госпитализирован в тяжелом состоянии. О причинах госпитализации ничего не говорится.
Рюйтель занимал пост президента Эстонии с 2001 по 2006 год.
Вдова экс-президента – Ингрид Рюйтель, известный фольклорист и музыковед. У Рюйтеля осталось две дочери и шесть внуков.
 
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