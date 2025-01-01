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СМИ: экс-президент Эстонии Рюйтель умер в возрасте 96 лет
СМИ: экс-президент Эстонии Рюйтель умер в возрасте 96 лет - РИА Новости, 01.01.2025
СМИ: экс-президент Эстонии Рюйтель умер в возрасте 96 лет
Бывший президент Эстонии Арнольд Рюйтель скончался в возрасте 96 лет, сообщает эстонская газета Postimees. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T06:44:00+03:00
2025-01-01T06:44:00+03:00
2025-01-01T07:47:00+03:00
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Бывший президент Эстонии Арнольд Рюйтель скончался в возрасте 96 лет, сообщает эстонская газета Postimees. На прошлой неделе сообщалось, что Рюйтель был госпитализирован в тяжелом состоянии. О причинах госпитализации ничего не говорится. Рюйтель занимал пост президента Эстонии с 2001 по 2006 год. Вдова экс-президента – Ингрид Рюйтель, известный фольклорист и музыковед. У Рюйтеля осталось две дочери и шесть внуков.
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в мире, эстония
СМИ: экс-президент Эстонии Рюйтель умер в возрасте 96 лет
Postimees: бывший президент Эстонии Рюйтель умер в возрасте 96 лет