https://ria.ru/20250101/energocom-1992250760.html

Energocom заявила, что обеспечит Молдавию электроэнергией в январе

Energocom заявила, что обеспечит Молдавию электроэнергией в январе - РИА Новости, 01.01.2025

Energocom заявила, что обеспечит Молдавию электроэнергией в январе

Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии. РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T17:23:00+03:00

2025-01-01T17:23:00+03:00

2025-01-01T17:24:00+03:00

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КИШИНЕВ, 1 янв - РИА Новости. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку на сегодняшний день 65-70% срока покрывается за счет Молдавской ГРЭС, расположенной на территории Приднестровья. Закупка электроэнергии у других поставщиков неизбежно приведет к росту тарифов. "В январе 2025 года АО Energocom будет обеспечивать потребности потребления электроэнергии Республики Молдова (правый берег реки Днестр) за счет местного производства и импорта из Румынии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Energocom. В компании ожидают, что тепловые электростанции в Кишиневе и Бельцах будут генерировать более 127 тысяч МВтч, что составляет около 28% потребления, а 46 тысяч МВтч, то есть примерно 10% потребления, будут давать возобновляемые источники энергии. При этом подчеркивается, что возобновляемые источники энергии зависят от погодных условий и не могут считаться надежными. "Остальные 62% обеспечит импорт из Румынии, большая часть которого будет представлять собой энергию, приобретенную на румынской бирже OPCOM. На OPCOM планируется закупить более 178 тысяч МВтч (что соответствует 39% потребности), а на основе двусторонних контрактов – еще 105 тысяч МВтч (23%)", - подчеркивается в сообщении. "Газпром" 28 декабря сообщил, что с 8:00 мск 1 января ограничивает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". В "Газпроме" уточнили, что "Молдовагаз" регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту, что является существенным нарушением его условий. В Приднестровье 11 декабря на 30 суток было введено чрезвычайное экономическое положение. В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита долгов "Молдовагаза" в 2022 году. Согласно контракту между "Молдовагазом" и "Газпромом", объем поставок был ограничен до 5,7 миллиона кубометров газа, который направлялся в Приднестровье в обмен на электроэнергию. При этом Молдавия использовала газ из резервов или покупала его через компанию Energocom на спотовом рынке. В сентябре 2023 года тогдашний министр энергетики Молдавии Виктор Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его словам, не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом". Кроме того, по словам министра, ещё 400 миллионов долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. На основании этих данных правительство Молдавии предложило выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. "Газпром" же заявил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.

https://ria.ru/20241230/moldaviya-1992106789.html

https://ria.ru/20250101/moldaviya-1992250168.html

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молдавия, румыния, днестр, дорин речан, газпром, молдовагаз, в мире